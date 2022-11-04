「香港回來了」！這句話必定是本周「東方之珠」再放光芒的主旋律，美霸斯人獨憔悴矣！

香港金管局總裁余偉文在該局主辦的國際金融領袖投資峰會的正式開幕大會上，以「國際投資者如何應對不明朗、不確定國際投資形勢」的大會主題開幕詞時的簡短發言，他興奮的身體語言情不自禁地告訴人們，這次峰會取得「沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春」的「香港回來了」，並取得由治及興的成功頭炮。國際群賢畢至，金融巨頭雲集，峰會在港的成功舉行，標誌「香港回來了」是由治及興的里程碑。

「香港回來了」，是人們在峰會的共同感受。人們都不忘，香港國際金融峰會是空前的困擾和巨大打壓下成功舉行的，外有新加坡同期舉行相同性質金融峰會的競爭，內有新冠疫情在每日5,000宗上下徘徊，屋漏更兼遇上熱帶風暴「尼格」來襲；更嚴重的是，來自美國霸權主義對應約嘉賓的威脅打壓。在美國總統拜登發話欲與習近平會晤之時，其政客議員公然威脅警告那些國際著名金融領袖，不要為被制裁的李家超和香港損害人權自由的行為出席背書，真是極其陰險惡毒的兩面派，充分暴露美國是一個多麼具侵略性、掠奪性、顛覆性的帝國主義本質的國家。終究被愛好世界和平者所唾棄！

香港不是美國第51個州，香港是中國一個特別行政區，美霸在香港搞「港獨」顛覆徹底失敗，當然不欲香港重新站起來、活起來。可是，香港是香港人民的、是中國人民的香港，不是美國的殖民地。本周前後，多項盛事還包括有金融科技周、國際七人欖球賽、亞洲醫療高峰論壇、亞洲物流航運空運會、年底單車節等，足證「香港回來了」！