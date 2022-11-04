笑看天下：最壞情況過去了？-施友朋 評論員

特首日前喺金融峰會發表主題演講，豪言壯語表示香港最壞嘅情況已經過去；並指面對地緣政治不穩、高通脹和全球經濟走下坡等風險，香港所受嘅影響較低，經濟活動依然穩定，街上人流仍然相當多等。

然而，說好香港故事是否等於願可成真？香港真的回來了嗎？面對多種危機，正如本報「產評」一語道破：香港通關無期，市場五行欠水，港府又堅持不「撤辣」，繼續扭曲市場運作，地產代理業者對後市打定輸數，開始手起刀落削減人手過寒冬。過去歷次樓市調整，不會三、兩個月就完成，明年樓市展望不許樂觀，地產業景氣低迷，也意味連帶建築、家具、公用事業、消費零售、金融等百業艱難！

冇錯，政府喺輿論壓力和實際情況下，已不斷放寬防疫措施，可惜「0+3」對旅遊業和其他經濟活動幫助不大，反而刺激港人外遊消費，拖累本地零售業受損，料整體生意額或跌幅逾一成。旅客受「0+3」下「黃碼」限制，未能出入食肆、球場、博物館等處所；旅遊業議會遂建議以「團進團出」形式出入指定嘅旅遊景點及餐廳，藉此吸引旅客來港並以此迎接今年聖誕節，用心可謂良苦。香港總商會和香港美國商會早前不約而同建議特區政府要盡快解除防疫措施，事實上，本報評論亦一直催促要實施「0+0」，才有望挽救垂死掙扎嘅經濟！

事實擺在眼前，倒閉潮席捲各行業，近月多間公司結業清盤，當中不乏營運多年嘅老字號，呢，不久前結業嘅意大利式糕點連鎖店Crostini，以及旗下擁有眾多餐廳嘅亞太餐飲控股等，大部分員工均被「拖糧」。據餐飲聯業協會指，現時市面仍約有8,000家食肆正被業主追租，香港最壞情況真過去了？