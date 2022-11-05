世界視線：中巴命運共同體　外交改積極進取

11月初巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫訪華，達成了重大的戰略合作決議。

中巴的關係一直以來是按全天候戰略合作夥伴關係進行，是中國最親密的外交關係之一。夏巴茲在聯合公報仍只提全天候戰略合作夥伴，但習近平提出要加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，關係的層次升級。中國的國外命運共同體只有柬埔寨、老撾、緬甸三國。巴基斯坦進入這層次反映中國對之全力支援，不分彼此。

今次的決議包括巴基斯坦對中國債款的支付安排，中國也讓巴方所欠63億美元債務滾動續期，紓解巴基斯坦現時面對的債務危機。在一系列產業合作之外，中國支持巴方升級境內1號鐵路，使一直爭議的項目得以開展工作。該鐵路連接伊朗、土耳其，是南亞經西亞通歐洲的大動脈。2009年已經開始運作，但只用原有的鐵路系統，作用不大。巴基斯坦一直要求中國資助，將之歸入中巴經濟走廊的範圍，中國則以伊朗、土耳其亦應出資為由拒絕全力資助。今次改變態度，一方面是這條路線可成新絲路的南線，與中歐鐵路的中路連接，減少經俄羅斯入歐的北路所受的政治壓力。另方面，中國對巴基斯坦的地緣戰略更為重視。習近平在會見夏巴茲總理說：中方始終從戰略高度和長遠角度看中巴關係，將之置於周邊外交優先方向。

今年4月，當地卑路支分離組織襲擊中國援巴人員，中國派出人員協助緝兇，7月拘捕疑犯。自此襲擊中國人員的事件不再發生。中國的直接介入，迫使巴基斯坦的有關當局認真處理恐怖主義的問題。中國應該提供了網絡、通訊的先進手段，因而可以大舉緝捕卑路支分離組織成員。更大效果會是促使該國保安體系的轉變。當地軍隊權大，有多次軍事政變，其中情報系統獨大，政府控制不了，且與西部地區的巴基斯坦塔利班組織（與阿富汗不同）長期合作，有美國情治方面的關係，對於中國的中巴經濟走廊計劃，乃至巴基斯坦內部政治穩定構成最大隱憂。過往巴基斯坦與中國連接曾成為疆獨入華作亂的途徑，現時美國敗走阿富汗，美國仍扶持伊斯蘭國勢力擴展，對中國在阿巴的今後發展構成威脅。中國將巴基斯坦納入命運共同體，顯示出中國將會在巴基斯坦和阿富汗積極介入。

研究所所長 陳文鴻