功夫茶：野生動物全禁餵　最怕治標不治本

野豬出沒鬧市，誤闖亂撞，有時失足墜坡滑落水渠、被困鐵欄空隙等時有所聞，漁護署亦接到唔少市民對野豬滋擾嘅投訴，有些甚至係咬傷人或撞倒人，為求更快更有效控制野豬，佢哋去年11月開始祭出「殺豬令」，至今已殺了百多頭野豬。

呢！漁護署嘅定期捕捉及人道毀滅市區出沒嘅野豬，做法引起社會爭議。野豬被愛心市民餵飼，無疑係近年野豬滋擾問題主要成因，當然，還有餵飼猴子、野鴿等亦帶來公共衞生問題，為提升公眾意識及增加阻嚇力，政府尋日就《2022年〈1999年禁止餵飼野生動物公告〉（修訂）公告》刊憲，將「禁止餵飼野生動物地方」擴展至全港，避免野生動物，特別係野豬失去於野外覓食嘅能力，並於下月31日起實施。

漁護署解釋，由於現時嘅《野生動物保護條例》下嘅禁餵區，只包括獅子山、金山、城門和大帽山部分郊野公園，以及大埔滘部分自然護理區等範圍，故認為有需要將禁餵區擴展至覆蓋全香港，以加強規管餵飼野生動物，特別係餵飼野豬嘅行為。漁護署話將透過內部資源調撥及採取風險為本嘅執法策略，應付有可能增加嘅執法工作，並計劃修訂《野生動物保護條例》（第170章），以提高非法餵飼野生動物嘅刑罰及引入定額罰款，加強整體阻嚇力。

各位，有關《修訂公告》將於下周三提交立法會進行「先訂立後審議」嘅程序；而擴展禁餵區後，任何人如未持有特別許可證，而喺本港任何地方餵飼包括野豬在內嘅野生動物，可被檢控。喺大幅提高罰則，並新設定額罰款，加上又話要拉又話要鎖下，相信短期內會收到一定效果。

呢嗱！有關注野豬嘅團體就表示，原則上唔反對擴展禁餵區，但認為應同時撤銷殺野豬令，並重推「捕捉、絕育、放回」政策，讓香港成為人和動物互相尊重嘅友善社會。其實，功夫茶大早都指出「野豬的命也是命」，所謂「人道毀滅」，其實一啲都唔人道，皆因野豬死前都要經過一番掙扎！大地有愛，人間有情，教人情何以堪呢？

要令香港成為人和動物共融嘅友善社會，有何難哉？本報大早曾獻「貓狗善終園」，一條龍提供其生養死葬，今控制野豬，若然又捕捉—絕育—放生；實在費時失事，反正香港大把荒地僻島，一於照辦煮碗，闢個農場野林，將走出市區嘅野豬圈養，不必絕育，雌雄分開圈養，直至其善終，咁先至係治標兼治本！如此「野豬善終圖」，仁義既施，香港就不會只因假難民成日劈友斬人而贏得「動感之刀」惡名，而係積功添德，善有善報，阿彌陀佛！本報藍圖幫到手，何樂而不為？