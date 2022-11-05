娛圈單打：內地賺錢國外花 馮小剛是潤了嗎

內地導演馮小剛近日被指移民美國，不少網民聲討他「內地賺錢，國外花錢」，但馮導強調自己熱愛北京、眷戀故土，而且國家有恩於他，「我移哪門子民呢？」否認自己是「潤學」一員。

潤學，內地網絡潮語，意指坊間對如何離開中國並移民到其他發達國家的研究心得，「潤」字取自英文「Run」，有出走的意思。網民對網上流傳馮導腳踢拖鞋，在美國一座據悉價值1,100萬美元的豪宅外恭送客人，好一副落地生根的畫面，極為反感，究竟是出於一片愛國心，還是羨慕嫉妒恨呢？

馮導說他與太太徐帆是8月初送女兒入學的，基於女兒是首次出遠門，故想在當地陪她適應一段時間，順帶談些合作項目，了解一些電影製作的新技術，待女兒放寒假便回中國。既然是數以月計的逗留，況且馮導早年已在美購入物業，那麼在府上招呼朋友，甚至踢拖示人，這都只是「干卿何事」，而非「剛兄，你冇嘢吓嘛？」的「剛兄何事」。

既然當事人已表明並非移民，總不能說旅行人士為啥要在外地用錢吧？將來有人自打嘴巴那是將來的事。至於，在外國進行物業投資，只要依足手續辦理亦是難以苛責，畢竟當今之世，大國崛起，掌握的資金足以衝出神州，收購外國企業，能不能批評這種手法是不愛國的表現呢？

馮導雖曾捲入陰陽合同逃稅風波，有指他被罰約21億元人民幣，又被指公司投資失利而欠債數千萬元人民幣，惟眾聲喧嘩就是不曉得一事還一事，這是為甚麼說從事藝術工作必須遠離人群，因為大眾不但藝術性不夠，而且還平庸俗氣。