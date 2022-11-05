產評：中美脫鈎不實際　討價還價攻心計

美國總統拜登上任以來，中美關係未見改善，來自美國的圍堵更不絕於耳，非但不利兩國雙邊經貿關係，更令過去沿用的國際供應鏈斷裂，世界經濟大混亂。繼續下去，過去全球經濟榮景難再復現，取而代之，是市場壁壘增多，市場化因素褪色，求氣非求財。事實上，以這全球兩大經濟體的相互依賴程度，根本不可能「硬脫鈎」，更貼切的形容，乃兩強在摸索新相處之道下，討價還價，圖令自身利益最大化。若排除全球皆輸的戰爭出現，則這場兩強角力，最終還是有望以「利」字來緩和。

今年來美國對中國的科技圍堵只有加大，沒有放鬆，基本上已封了中國取得高端晶片的途徑。由於中國的技術未成熟，此舉無疑會阻礙科技發展。不過，一直主打做中國生意的美國晶片企業，亦要面對損失大量訂單的問題，美企收入與盈利下跌，將反映在估值上，各大晶片企業開始大削資本開支，美企裁員已成新常態，這是美國執意圍堵中國須付出的代價。

事實上，受傷的何止中美，國際供應鏈陷於斷裂，部分美企正將工序由中國遷往印度及越南等地。問題是，以中國供應鏈的完整性和規模效益，暫時無法在全球其他地方找到替代。中國經濟受挫，需求大降，亦直接影響這些美企的在華銷售，最終美企以至整個產業，產銷規模都會收縮。市場由全球化過渡成區域化，供應鏈不是去美化就要去華化，供應的標準不再由市場化來決定，而是以「友好」與「不友好」來判斷取捨，資源也非依市場供需來分配，自然無法談得上效益，也只會令價格變得波動、供應變得不確定，最終令一些全球經濟產值從此消失，這樣能有贏家嗎？

近日有美資基金公開表示叫停中國股票新投資，其實基金投資有上有落，策略部署變化只是個別例子。若美資刻意斷絕於這個佔世界六分之一人口的龐大市場，意味國際資本的流動只會縮窄，對美資與美元都不見得是好事。

說白了，美資一直覬覦中國進一步開放金融市場，不少美國金融機構都在華設立據點。本周多家國際大行頭目雲集香港，這些大孖沙來港的目的並非志在香港，而是北望中國金融市場開放。再看在中概股審計問題上，冗長的商議後，最終雙方還是落實合作框架，共同解決問題，誠然就是雙方討價還價的結果。再看俄烏戰爭，歐美高姿態聯手制俄，可在美國政黨此刻大打「中國牌」部署國會中期選舉選情之際，歐元區大國德國政商界近日訪華，可見世界只有共同利益，沒有永遠的敵人。

觀乎全球經濟實況、中美兩國的貿易量，以及中國手持的美債規模，中美脫鈎顯然是不符合雙方以至全球利益。只是當中國已發展成第二大經濟體，一直以獨霸全球自居的美國，得重塑與中國的相處之道，而在這個構建世界新格局的過程中，討價還價無可避免。除非美國一意孤行要打「新冷戰」，甚至實戰，否則中美最終會在競爭與合作中繼續依存，繼續共同擔當世界大國的角色。認清百年大局，外資撤華與否，還得三思而後行。