香港本地學校應否用普通話教學？在一國兩制底下，是理所當然，不應有爭議。

第一，香港是國際都會，居民來自四方八面，並不是一個封閉的社會，語言文化習俗等都是多元多樣。華人佔了絕大多數，但華人中也有不同的鄉土背景，粵語、閩南語、客家語等等不是語言，而是地方方言。因此不是甚麼母語，也不能以此來把這些不同的鄉土群體，看作為不同種族。中國各個鄉土群體在本身的方言以外，相互之間溝通也還是代表國家語言的國語。

雖說現時的普通話有濃烈的北方文化根源。這屬歷史因素，中國歷朝也有南方政權，官方語言也不盡來自北方，有河洛因素，有吳語影響。但最重要的是自秦始皇統一文字之後，即使北方游牧民族入主中原，也沒有廢除統一的中文書面文字。各種地方方言包含了眾多書面語的內容，這正是中國文化、中國文字同源卻有多元化的演化，相互接觸交流，形成中國文字語言的同源異質，豐富的多元內涵。普通話與粵語等地方方言並不處於矛盾對立關係，而是互相補足。二者的交流也使相互同時可因地因時而不斷演化，沒有變成死語言被歷史淘汰。

第二，普通話作為官方語言，代表國家的統一，也以此來推動社會政治文化的全國整合融和，把全國各地因歷史因素形成的各種文化體制的差異性，連接起來，構成地方多元基礎上的國家體系，使各地地方群體在共同語言架構下融合起來。消除地方差異因素造成的社會政治經濟文化相通互動的障礙。一國的興盛與否，從中外歷史來看，關鍵是語言文化統一深化的程度。香港回歸後，當然是回歸至普通話的官方語言，這是一國的體現。

而兩制還可保存粵語與其地方言，也包括英語，但後者反映香港的國際性和資本主義體制仍可與內地社會主義並存。事實上，香港不是新加坡，回歸後官方語言應只是中文和普通話，英語只是沒有去殖民化的殘留因素，不應作為官方語言，僅只是工作語言。作為國際化城市，香港還應加上其他國際主要語言作為工作語言，它們與粵語、閩南語、潮語不同，不是中國的地方方言，在香港的地方文化中，不應佔主流。

一國兩制是普通話為主，附上各種地方方言，取掉普通話便是取掉一國。