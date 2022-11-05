大凡玩政治的人，其表現多少會受到職業出身的影響。烏克蘭總統澤連斯基的職業出身是喜劇演員，俄羅斯總統普京是前蘇聯的國家情報人員，美國總統拜登是專職政客，3個人殊途同歸都當上總統，又在俄烏之戰中成了對手。

3個人職業出身不同，在這場戰爭中的公開表現也不同。澤連斯基的演員工夫讓他在表現時的台詞、表情、身段賣弄非常突出，很能吸粉。普京話不多，面無表情，該說時，多是狠話，訊息明確，就是要下定決心，震懾對手，隨時動真格的。拜登則每每放言高論，指點江山，顧盼自雄，是在拉選票，時下中期選舉來了，他要為民主黨和自己拉高選情。

3位總統因為職業出身背景、人生道路不同，在面對戰爭能力方面，澤連斯基最差，拜登排第二，普京最強。這場仗打下去的結果如何，可思過半矣！就眼下論，中期選舉前，拜登的表演任務比較吃重，他很需要澤連斯基能打一仗大勝仗，這就連帶着「司機」身上的擔子也不輕，這事從根兒上說，「司機」就有些錯亂。

這些年來，澤連斯基一直想烏克蘭加入北約，以此加強自我保護挑戰俄羅斯，「堅信」有美國的支持，普京不敢打他，即使打了，也不怕，有美國和北約支持，他定能打敗俄羅斯。然而，拜登和北約是有言在先的，不會出兵參戰，只能有限度的軍援支持。「司機」認為，這也沒問題，有限度的支持也能打敗俄羅斯，澤連斯基打心眼兒裏看不起普京。

見到「司機」這般「認為」，拜登認為這樣甚好，俄烏打起來，結果如何，美國都得益。拜登見過傻乎乎的代理人，沒見過這麼傻的，然而天下皆見，美國和北約不出兵，烏克蘭必敗無疑，儘管美國和北約大量軍援下，「司機」能打幾場勝仗。打了8個月，「司機」還是看出來了，大事不妙，他不能不大聲向美國和北約呼籲，你們不出兵，那就先下手為強，對俄扔原子彈也行呀！