美國加息不止，利用美元霸權收割全球，將世界經濟推向衰退邊緣，所有國家和地區都難逃一劫，即使是美國盟友例如英國和日本也無法幸免。作為附庸國，英日是美國在歐亞的兩根重要支柱，如今兩根支柱都千瘡百孔而搖搖欲墜，美國霸權還能維持多久，不能不令人懷疑。

過去但凡美國進入加息周期，受傷害的總是新興國家，這次則是無差別對待，發達經濟體受害尤深。歐盟被美國綁架固然身不由己，英日作為美國附庸更是只能任由主宰。英國去年12月以來已連續加息8次，依然無法阻止英鎊繼續尋底，經濟更是遭受沉重打擊，衰退已無可避免，而且勢必維持一段長時間。日本沒有跟隨加息，日圓同樣跌跌不休，美日之間的利差導致日本國債被大舉拋售，隨時引發債務危機。對英日而言，加息與否都是難題，都逃不過被美國收割，可見老美是多麼自私。有外媒形容「世界開始憎惡美聯儲」，其實這不只是美聯儲的問題，而是美國霸道行為愈來愈赤裸裸，愈來愈令人深惡痛絕。

為了避免繼續被美國收割，部分歐盟國家已開始尋找其他出路，德國和法國齊齊向東看，分別向中國伸出橄欖枝。而英日雖然甘願充當美國遏華打手，但也不能不考慮本身利益。當今世界最有經濟活力和潛力的國家當屬中國，對全球經濟增長的貢獻率將近四成，英日想要自救，就只能選擇中國，因為美國根本不可能也不願意幫他們。這就不難理解，日本一方面不斷向中國叫囂，一方面與中國保持緊密經貿關係，就是這個原因。英國也是如此，倫敦已成為全球最大人民幣離岸交易中心，可見英國狂妄歸狂妄，始終還是要面對現實。試想想，如果連英日也無法與中國脫鈎，美國又怎麼可能孤立中國？有多少國家願意為了一棵樹而放棄一片森林？

按照拜登政府的如意算盤，美國加上英加日澳以及歐盟等盟友，經濟總量是中國的兩倍，只要抱成一團，就可以戰勝中國。殊不知今時不同往日，中國體積愈來愈龐大，已經不是任何國家、任何集團所能遏制。反而美國實力和影響力每況愈下，無法再號令天下。近期美國利用強美元收割全球，表面上似乎很風光，實際上正不斷透支美元信用，隨着各國加速去美元化，美元霸權終有崩潰的一天，那才是老美的真正噩夢。