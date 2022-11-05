德國總理紹爾茨率領商界代表團昨日抵達北京，進行旋風式12小時訪問，獲國家主席習近平接見。習近平表示，中德作為有影響力的大國，在變局亂局中更應攜手合作，為世界和平與發展作出更多貢獻。可以預料，紹爾茨此行必定大豐收，亦帶頭開啟了歐洲與中國破冰之旅，未來肯定有更多歐洲國家訪問北京，美國反華聯盟正面臨土崩瓦解。

紹爾茨此行是頂住國內反華壓力而來，皆因德國已再無選擇。俄烏戰爭導致歐洲燃油短缺、通脹急升，德國預測明年將陷入經濟衰退，GDP收縮0.4%，通脹達到7%。中國作為德國最大貿易夥伴，雙方素來沒有地緣衝突，根本沒有跟着美國瘋狂反華的道理。

事實上，德國商界施予的壓力極大，德國工商總會主席明言德國無法與中國脫鈎，沒有中國，德國只會更窮，反映歐洲所謂的人權價值無法與經濟壓力相提並論，只有摒棄意識形態之爭，與中國謀合作共發展，方是走出困局的不二法門。

外媒此前亦報道，法國總統馬克龍原本有意與紹爾茨一同訪華，顯示歐洲團結，並藉此增加「搵着數」籌碼，但遭到紹爾茨拒絕。須知德國此行只為尋求商機打救經濟，一旦會面被馬克龍騎劫，一味以人權說事開罪北京，見財化水茲事體大。諗過度過，當然要以自己國家利益為先。

然而，紹爾茨訪華已起了示範作用，別說馬克龍必不甘後人，其他歐洲國家如意大利、希臘等亦有陸續訪華的可能性。美國連金融界代表出席香港的金融峰會也看不過眼，直斥他們「助紂為虐」，試問對德國訪華怎麼可能不是如骾在喉？問題是，每個國家也有自己的利益考慮，何況美國專搵盟友笨，歐洲反華聯盟的指揮棒已難再奏效了。