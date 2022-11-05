這幾天，鄰居一戶人砰砰彭彭在拆卸僭建物，若問這些建築物是否違法，則在兩可之間。以寬鬆角度視之，勉強可以接受；但以嚴謹態度對待，也有必須清拆的理由。過去四鄰和睦，彼此笑面相迎，當然可以互相包容，可是近日這家高鄰跟樓上的一戶因小事爭執，問題愈鬧愈大，對方便藉機發難，不停致電政府部門投訴，至此，那些僭建物便不能不拆了。

人與人之間相處講求「你好我好」，大家要是不好，把關係搞壞了，那就「你做初一，我做十五」，誰也別想過安樂日子。白宮中人卻似乎不明白這番道理，硬是要破壞跟中國和俄羅斯的關係，使彼此再無轉圜餘地，到頭來，任何一方都會成為輸家。

下星期，珠海將舉辦國防科技展銷會，據說北京今次會祭出辣招，將一款有「航母殺手」之稱的高超音速導彈推出市場。美軍向來在全球多處海域橫行，尤其是在伊朗、北韓、委內瑞拉等國家面前，更敢於張牙舞爪，皆因五角大樓深信，一般國家的武備在美國航空母艦面前，只有待宰的份兒。不過，中國的高超音速導彈，卻是美軍航母的剋星。今年8月，解放軍包圍台灣，舉行大型軍事演習，美國的「列根號」航母戰鬥群聞訊，也得慌忙退走500公里，以避其攖鋒。由此可見，中國製導彈的威力，當真不是鬧着玩的。

解放軍研製的高超音速導彈，向來讓國際買家垂涎三尺，尤其是美國的對頭人，誰不想擁有這種航母殺手。以往，中美兩國關係良好，你不做初一，我自然不會做十五，但如今可不同，華盛頓處處對中國不留情面，咱們也就不必客氣，推銷新型導彈，恐怕只是第一步，往後的招式，想必陸續有來。