「唯死亡與交稅無可避免」，富蘭克林不像香港的打工仔般要供強積金，故他對人生的看法還是較為樂觀的。

有機構日前公布數據，顯示強積金今年表現極差劣，首10個月打工仔人均虧損逾6萬元，以目前法例規定僱主與僱員每月各供款1,500元為上限，一年才投放最多3.6萬元到強積金戶口，竟能創出人均蝕6萬元的「豐功偉績」，這是哪門子的保障打工仔退休生活？簡直是變相的苛捐雜稅。

難為掌管勞工政策的官員，對於社會強烈建議優化強積金制度，以增加其抗衡市場波動的能力，竟然推說強積金提供逾400多個投資基金選項，考慮到制度由私營管理為目標，當局目前無計劃成立保證回報或與通脹掛鈎的強積金基金。這種將責任外判的作風，正是市民生活艱難的主因。

正如本欄6月時提出，港府不願搞全民退保，借頭借路推動打工仔自行規劃退休生活，也是無可奈何，只能如此，但具體內容得以惠及打工仔為大前提，簡單如強制打工仔設立到退休才可把錢取出來的月供股票戶口，投資恒指成分股，期內每次派發的股息悉數落回他們的戶口，而非給人據為己有，還要收取所謂管理費，卻不知管個甚麼屁出來。坦白說，以上方案想要年蝕6萬，絕非易事。

港官不用愁退休生活，但特首既然曾引用《晏子春秋》：「謀度於義者必得，事因於民者必成」，那麼港官就應聽聽民意，而非一味落閘耍官腔，因為「我們並非同坐一條船，但我們在同一個風暴裏，有人在帆船上，有人在小舟裏，有人正遇溺，請慈悲對待每一位需要救助的人」。除非退休沒多久即暴斃，否則旨意蝕多賺少、行政費高昂的強積金來保障打工仔的退休生活，港官當然不敢作保證。