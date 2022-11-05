特首李家超於「香港東盟峰會」發表演講時指出，香港已經再次站在世界舞台上，加上大灣區發展機遇，東盟與香港未來發展合作將帶來更大利益。他亦提到，今年1月「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）生效時，作為締約成員的東盟十國都歡迎香港加入。

RCEP締約成員包括東盟、中國內地、日、韓、澳和新西蘭，覆蓋約22.7億人口，GDP及出口額約佔全球30%，對世界經濟影響舉足輕重。香港作為高度開放的小型經濟體，也是一帶一路的重要樞紐，在國內國際雙循環的發展新格局中扮演「超級聯繫人」角色，發揮顯著戰略支點和槓桿效應。此外，RCEP成員享有多項優惠，如減免關稅、增加跨境投資等，對疫後經濟復甦作用甚大。再者，香港和RCEP成員之間早已存在特定產業分工形態，如內地在釐定本港貨物的「從價百分比」時參照區域性「累計原產地標準」概念並提供單方面的寬待，有助於吸引更多企業，為「再工業化」增添誘因。香港應把握契機，帶來更大的發展空間。

香港是區內首屈一指的轉口港和重要的商貿樞紐，並一向與RCEP多個成員國保持緊密的經貿往來，其貨物貿易佔香港2021年總額超過70%；亦與其中13個成員簽訂了不同的雙邊自由貿易協定，香港加入RCEP「有理有據」。

在RCEP這個舞台上，香港其實早已具備一流條件，包括自由開放環境、與國際規則順暢銜接等。而在國家支持下，確立香港作為國際金融、航運、貿易中心，創科產業亦發展迅速。加入RCEP能鞏固本港國際貿易中心的地位，助進一步融入區域產業鏈，經濟前景必會更加亮麗。