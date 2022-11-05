自黃之鋒、羅冠聰、周庭等在2012年反國教中被抬上文革式的「造反英雄」小將後，香港校園教育「大崩圍」。學生的道德和品質敗壞，江河日下，加上「爛果」和「或明或暗」紙媒在學校等教育機構被包庇獨市流通，香港電台日日反政府洗腦宣傳，互聯網社交平台興起的蠱惑人心的假消息、假新聞抹黑煽動，校內畢業禮不斷上演反政府反國教爛騷，校外師生參與非法佔中和黑色暴亂等反社會反建制的行動不斷升級，令本來良好法治社會由學校和學生及青年等基礎開始了倒骨牌般潰爛崩壞。

「光城者」7人涉嫌策劃的炸藥爆炸政府設施的案件，便反映那些被洗腦的青年學生，要用恐怖手段反抗，公然挑戰《港區國安法》，因此社會各界不要以為第6屆政府開局順利，便天下太平；律政司司長林定國的法治領袖培訓計劃，明年底才推行是否太遲呢？

「光城者」的恐怖炸彈罪行，被捕7人中，竟然有6人是學生，他們租用酒店製造炸彈，目標要炸毀政府設施，挑戰國安法。被控串謀恐怖活動罪和爆炸罪，犯罪的性質非常嚴重，而案件更凸顯學校教育失敗和學生墮落成爆炸案的兇徒，是何等令人悲哀。對此，教育局有反省嗎？

首先，案發於國安法實施9個月後，竟公然用恐怖爆炸手段挑戰法律的嚴重罪行。其二，被捕除司機是成人外，其餘皆為中學學生，由中三至中六，班級齊全，包括中五中六各一人、中三中四各二人。其三，4男兩女都是青少年，年齡由15歲至19歲。其四，凸顯學校教育嚴重失敗及失職。犯案學生無論是來自同校或聯校，教育局為何不責成有關學校檢討和交代，並拿出改善計劃？