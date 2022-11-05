美國國防部上月下旬公布新一份《國家防衞戰略》，又一次對中國的威脅「喊驚」，形容中國係美國最大安全挑戰，中國威脅將決定美國如何規劃未來。呢份報告其中有80頁嘅國防戰略聚焦中國威脅。

呢，美國海軍今年較早時完成喺西太平洋戰略重地關島，增加派駐攻擊核潛艇；軍方仲表示計劃未來5年至10年，加強從該島執行潛艇行動嘅能力，表明這是應對與中國嘅戰略競爭。美國太平洋艦隊潛艇部指揮官雅布隆認為，中國謀求兩岸統一，所以未來10年嘅危險性最大，佢指出中國海軍規模係全球最大，在南海及東海擁有艦艇數量方面嘅優勢，並改善水面艦隊及潛艇部隊嘅能力，所以美國將加強水下部隊準備好阻嚇，甚至必要時擊敗解放軍海軍嘅努力。

美國真係白日撞鬼，特別多鬼話。中國謀求兩岸統一，中國的家事又關你屁事，兩岸統一水到自然渠成，何時輪到你老美廢噏無謂？當然，這只是一個小小指揮官嘅口出狂言。美國國防部部長奧斯汀不久前形容中國係唯一有意圖、並愈來愈有能力重塑國際秩序嘅競爭對手，佢坦言仍要研究如何應對北京挑戰，並確保不會與華開戰。

美國國防部喺核態勢審議報告提到，中國加速擴大核武，目標係2030年前擁有至少一千枚核彈，可能對區內嘅美國盟友和夥伴作出軍事挑釁。事實上，時局動盪，中美兩國更應展現歷史責任與擔當，大國領導人尤其需克制政治投機嘅衝動。美國有些政客不斷向「台獨」勢力發出錯誤信號，這十分危險，怎麼反指中國作出「軍事挑釁」？中國特色社會主義，要言之，就是要為老百姓幹實事、謀幸福，哪會如美國充斥冷戰思維和到處撩是鬥非？