當局多年來的政策是妥善規管持牌小販的販賣活動，並就非法擺賣採取執法行動。食環署的小販事務隊分為190支小隊包括總區特遣隊，負責在分區及總區兩個層面管制販賣活動，均配備手提式無線電通訊器材和車輛，可算人強馬壯，裝備充足。

近年來，小販事務隊的表現卻差強人意，本港各處均經常看到很多無牌小販在街上販賣、固定攤位非法霸佔公共地方擺放及售賣貨品、流動小販被縱容成為固定攤位，而造成阻街、衞生和損毀市容的嚴重問題，令人質疑小販事務隊執法不嚴，辦事不力，疏忽職守，管理不善。

​政府在今年8月14日正式啟動「政府打擊衞生黑點計劃」，各部門着力清理全港600多個衞生和街道管理黑點。政務司副司長聯同多名局長署長走訪多區，視察打擊衞生黑點的工作。食環署在多方監管下，終於給力洗太平地，清潔衞生黑點，清理後巷棄置垃圾、擺放雜物和棄置車輛，及強力打擊無牌小販的非法販賣活動，情況得以改善。

為甚麼小販事務隊懶理流動小販？市民經常見到流動小販霸佔街道變成固定攤位售賣貨品，小販事務隊對流動小販隻眼開隻眼閉，只是發出阻街的例票來交差和應付市民的投訴，流動小販繳交阻街例票的罰款當交租，相比租舖位更划算，變相助長流動小販嚴重阻街，令人質疑小販事務隊沒有妥善管理流動小販。

根據流動小販牌照的規定，流動小販不能長時間霸佔一個地方從事販賣活動，流動小販必須在處理完成售賣物品後，便要將盛載貨品的手推車推走，保持流動，否則便違法，可被檢控。

為甚麼小販事務隊視而不見？有市民發現在上月28日上午11時，小販事務隊人員在元朗同益街市外進行掃蕩無牌小販，但是卻包庇放生違法的流動小販，在上址的流動小販更大模大樣撐起多把太陽傘，及非法霸佔街道存放和出售生果，變相成為固定攤檔，卻沒有人執法！

有市民發現在上月29日下午1時50分，有一名小販事務隊人員在深水埗港鐵站北河街B2出口站崗，在他的視線範圍內，有兩名流動小販女子在上址長期停下售賣栗子和番薯的木頭車，及打起一把太陽遮，在現場明火炒栗子，造成空氣污染及火警的風險，明顯是違法，但是沒有人執法！

根據《簡易程序治罪條例》第4A條，小販事務隊人員可以檢控違法的流動小販「阻街」；按照《公眾衞生及市政條例》第84條，他可毋須手令拘捕其合理地懷疑涉案流動小販，並根據第86條的權力檢取該小販設備及商品。

特區政府以結果為目標，全力改善衞生環境及妥善管理小販，必須正視流動小販的問題，必須加強管理和培訓小販事務隊人員，確保他們盡忠職守，否則欠市民一個交代。