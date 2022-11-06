功夫茶：增建公屋聲大大　土地共享冇貨賣

劏房問題、公屋上樓愈等愈長，「房事難輕鬆」一直困擾基層，歷任特首無不把房屋問題說是「重中之重」，要加速建公屋。之不過，過去這麼多年，即使通過改建、建造組合屋等快捷嘅方法，依然未能為基層徹底改善居住環境，所謂《長遠房屋策略》更係廢噏多於實際。呢，仲有一項「土地共享先導計劃」，有關計劃公布至今已經5年，先得嗰3宗申請獲批，數量少得實在可憐！

各位，個計劃如果係掂嘅，就唔使搞到依家先得3宗申請獲批。土地共享先導計劃係一項應付短中期土地供應嘅政策，要言之，政府期望透過一個公平、高透明度嘅機制，釋出農地發展潛力，與業權人士共同發展私人擁有土地，增加公私營房屋供應。

有關計劃自2020年推出以來，發展局近日宣布有3宗申請獲原則性同意，包括位於元朗南生圍蠔洲路嘅土地、位於元朗朗屏路永寧村嘅用地，以及位於大埔林村旁逾200萬平方呎土地。呢3宗申請擬提供共約21,600個房屋單位，其中包括約15,100個公屋單位。有議員就指出，現時公屋落成遠遠不達標，獲批數量少，反映香港並非無地起樓，希望計劃能加速。咁又係，批得嚟蚊都瞓，見到挖土打樁蛇都死！

講真，呢個計劃如果真係咁筍，站喺發展商立場，農地變熟地，快靚正，冇理由唔想「共享」㗎？呢，業界及關注團體曾力數計劃「四宗罪」：申請要求太辣、程序繁複、審批耗時及宣傳不足。哈！原來係咁，難怪「房事」搞極都難通，基層市民尤其劏房戶等上樓等到面燶燶！關注團體建議政府多與業界交流，調整計劃，同時考慮日後以「特事特辦」方式處理申請，加快覓地建屋進度。

政府曾稱最快可於接獲申請後4至6年將農地轉熟地，以供建屋。有議員都話，有關計劃下引入私人力量加快建屋，政府從中協調，協助興建基建設施，對社會係好事，可以話係「三贏」方案。況且香港郊野地帶以外，臨近馬路嘅平地少，若能夠大規模整合完整土地會更理想，期望政府做好北部都會區一帶用地嘅規劃。之但係，政府要發展，往往要諸多考量，唔同部門都會提出唔同嘅反對理由。此外，土地共享先導計劃本身已令政府處於被動地位，無法自主選擇最適合嘅土地發展公營房屋，自然影響日後居民居住質素。要擺脫跨代貧窮，「共創明Teen」亦係口號多於一切，最緊要畀劏房戶盡快上樓才可見明天；依家公屋建築量遠遠難滿足市民需求，政府要喺「房事」上「提速、提效、提量」，一個土地共享先導計劃畀市民見到嘅又係畫餅充飢！