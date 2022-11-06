世界視線：重啟核能搞拖拉　德國政府陷危機

隨着德國跟隨北約制裁俄羅斯，德國能源危機正在深化，亦嚴重導致政局不穩。

「德國製造」（Made in Germany）這個金漆招牌已經剝落，首先企業界抱怨德國電價高漲，每千瓦時（kWh）電平均0.37歐元，而法國是0.18歐元，英國是0.24歐元，匈牙利才0.10歐元。即使德國政府提出能源補貼，但其他歐洲國家政府如英、法也會這樣做，德國企業還是無法競爭，結果是德國愈來愈多過去引以為傲的工業產品，不是在外國設廠生產，就是要入口部分外國的配件在德國裝配完成，德國製造演變成德國合成，持續高價能源只會使更多德國企業或部分生產外逃。

此外，開始有鄉鎮因為開啟及加強火力發電及輸送等產生問題，如今間中出現過往罕有的停電，使民眾非常不滿。

經濟部長及副總理哈貝克已成為工業界、德國在野黨派的攻擊對象，以及政府內自民黨和社民黨的批評對象，焦點是針對哈貝克這位無經濟學專業知識卻肩負環保意識形態，以及對工業欠缺理解和同情的政府綠黨部長，對重啟3座核電廠一直瞞上欺下的行為。

哈貝克一直強調，長久以來德國人民是大部分反核電，但最新民調顯示，因為能源危機，民眾有64%支持重啟核電以加強供應及降低電價，當中綠黨選民都佔40%。此外，綠黨口口聲聲支持改善氣候變遷，但一直遮掩專家提議開啟核電可使德國每年減碳2,500萬到3,000萬噸。另外，哈貝克強調核電廠需要的核燃料棒未必能在明年初到齊，但專家意見是舊的核燃料棒也可沿用及核電廠可逐步開啟。最後一擊是哈貝克強調開啟核電的安全檢查需要很長時間，但舉世馳名的德國技術監督協會立即打臉，宣稱它們在3月就做了全面檢定，3座核電廠一切正常，只要有限的進一步檢測監控，重啟根本沒有問題。

反對黨更批評，三黨聯盟政府一路拖延至荒誕地明年3月才設定天然氣價格上限，屆時德國天氣已經開始回暖！如今無論民間及不少大眾傳媒，都要總理紹爾茨對哈貝克及綠色執政黨團一直違背民意及專家意見、一意孤行左遮右掩反對開啟核電廠表態，更要為能源供應出差池承擔後果，反對黨及民間要求哈貝克辭職之聲此起彼落，可以算是執政聯盟至今最大的危機。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻