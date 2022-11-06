正論：復常不是靠把口　擾民措施應撤走

香港最近接連有盛事舉行，特首李家超更揚言香港已重返國際舞台中心。說的比唱的還好聽，但單憑舉辦一、兩場盛事，是否等於香港一切復常？事實上，目前仍有許多防疫措施限制活動自由，例如密切接觸者必須隔離等，但醫管局最新指示規定，只要快測沒有確診，被列為密接者的員工DAY 1也可上班，與港府防疫政策背道而馳。

醫管局向員工發出最新的《防疫快訊》，列明本月9日起，將調整被列為密切接觸者的職員返工安排，若快測顯示不帶病毒，最快可於被列為密接者翌日上班。當局強調，有鑑於香港即將進入流感季節及疫情的最新發展，在考慮醫護人手需求及平衡感染控制風險後，決定修訂有關工作安排。

目前本港不僅規定確診者必須接受隔離，密切接觸者一樣需要，已接種至少兩劑疫苗的密接者可於家居檢疫的第6日或第7日進行快測，陰性方可離開家居；若未接種或只接種一劑疫苗更需隔離14天。如今醫管局容許快測陰性的員工不用隔離如常上班，這除了反映人手不足，更意味港府現行的防疫政策多餘，快測陰性的密接者並沒有播毒風險。既然連專業的醫療機構也有此決定，港府卻硬性規定密接者家居隔離，到底有甚麼意義？

更令人質疑的是，財政司司長陳茂波外訪後入境本港核酸檢測陽性，即確診新冠，理應獲發紅碼，必須隔離最少7日，但衞生署又以其病毒量不高為由，將之列為康復個案，讓他如常出席金融峰會。連本應紅碼的人也被判斷為不具播毒風險，那麼，沒有確診的密接者為何還必須隔離？這不是自相矛盾是甚麼？

眾所周知，國際七人欖球賽正在舉行，傳媒報道有多名從南非遠道而來的球迷，因為不知黃碼防疫規定而被拒進球場，既失望又不滿。誠然，香港明文規定有防疫要求，不准黃碼旅客入場無可厚非，但法律不外乎人情，人家山長水遠來港，如果本身並非確診，是否可以通融？正如陳茂波的個案，核酸陽性也不用獲發紅碼，偏偏持黃碼者卻路路不通，當中根本沒有邏輯可言，也不公平，何不直接取消黃碼限制？

香港是否復常，是否能吸引四方客，不是靠高官自吹自擂，而是必須要有事實配合。現在的事實是，香港防疫限制既多又不合理，既擾民又趕客，不遠千里而來的旅客被拒諸門外，回國後是說好香港故事，還是唱衰香港故事，不言自明。更遑論港府口口聲聲要搶人才，國際人才到底是流向沒有防疫限制的新加坡，還是動輒隔離撩鼻驗核酸的香港，還用問嗎？

必須指出，本港旅遊業奄奄一息，不僅星晨和康泰先後執笠，仍在苦撐的也不好過，即使經營出境團的旅行社，生意也只能回復疫情前的一成，整個業界抗疫3年已損失一萬億元生意，哀求港府放寬入境檢疫安排。奈何言者諄諄，聽者藐藐，港府連「團進團出」都不予考慮，依然堅持「0+3」方案，經濟則不斷尋底，寧不悲乎！