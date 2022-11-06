娛圈單打：下流姊妹花　清純無添加

無綫近期回勇，多套劇集都有好反應。被轟為爛尾的《美麗戰場》勝在話題多多，而正在熱播的《下流上車族》則愈戰愈勇，口碑收視雙贏。劇中觸及許多市民有共鳴的話題，包括基層上樓難、中年失業搵工難、仔女移民棄老等等，有笑有淚，難怪跨平台直播最高收視達到26.8點，成為今年第二高收視劇集。

收視小勝一仗，除了一眾老戲骨如鮑起靜、江美儀等表現出色，首次拍劇的林敏驄收起古靈精怪認真演戲，同樣令觀眾喜出望外。不過牡丹雖好都要綠葉扶持，劇中飾演林敏驄、江美儀女兒的郭柏妍和羅毓儀，青春亮麗猶如一道清泉，滋潤觀眾眼球，可謂功不可沒。

說來實在有趣，劇中郭柏妍飾演的芊芊是家姐，但現實中飾演妹妹蔓蔓的羅毓儀比郭柏妍還要大一歲，可見後者實在童顏到不得了。羅毓儀面圓圓眼大大，十分可愛，她受訪透露因為家族遺傳致個子嬌小，一直局限演小妹妹角色，父母為此自責害了女兒前途，未免言重了。許多女士散盡錢財都是為了延續青春，難得小妮子天生童顏，得天獨厚，實在毋須自怨自艾，反而應該好好利用優勢，爭取更多演出機會。

至於長髮飄飄的郭柏妍，本身是港姐季軍，美貌已有保證，加上劇中經常穿起短裙扭吓擰吓踩滑板出場，更令網民驚為天人，被熱捧為新一代TVB女神當之無愧。事實上，郭柏妍在處女作《白色強人II》飾演慘遭強姦的驚恐症病人，當時已有不俗表現，現在再演極之討好的芊芊更是大放異彩。在電視台大鬧花旦荒之際，距離上位之日不遠矣。