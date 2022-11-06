美元加息衝擊整個建基在美元之上的國際金融體系，解脫之法是拋美元、去美元化，目的是把通脹與經濟衰退逼回美國，使美國感受到經濟衰退而轉過來減息以救經濟。但是，美元加息或減息都不能使去工業化的美國經濟擺脫通脹。美元貶值的話，美國霸權與美元霸權便一起走上衰敗。

這樣的邏輯很簡單，關鍵是，在美元基礎上的各國經濟，能否以壯士斷臂之心拋美元、去美元化。拋美元已是必然的，因各國2008年後積聚眾多美元外匯儲備，在美元加息打擊各國貨幣匯率之時，各國被迫拋售美元儲備來救本國貨幣；但這亦同時使本國貨幣供應收縮，對經濟增長有所打擊。只是貶值與經濟減退，二惡相權怎樣取捨？現時各國都在拋售美國的債券，美國是由聯儲局回購，實際已在建構起聯儲局增發貨幣、改變加息的先兆。若中國、英國、日本等美國國債大戶聯手進一步拋售美國國債，聯儲局沒法不接盤。拋售的結果便是壓美元來救各國貨幣。

現時中、英都守衞匯率，但日本還讓匯率下降，因為日本國債龐大，不敢加息，沒有多少保衞匯率的政策工具，反倒促成日圓的利差交易，進一步挫害日圓匯率，日本因此便成美元加息衝擊全球金融的幫兇。日本國家不獨立，沒法了，但即使英國也要守衞英鎊，全球大多數貨幣因而在當前美國持續加息的壓力下正在醞釀反抗，若在拋美元的同時加快去美元化，便可增加形勢轉變的機會。

在這個關節，人民幣可以有巨大的戰略作用。各國在拋美元的同時可接收人民幣，以人民幣替代美元，以人民幣與當地貨幣互換和人民幣結算的安排來去美元化，但保持各國的國內貨幣供應，維持對經濟的貨幣支持以至刺激。關鍵是中國要擴大人民幣供應，並用雙邊和多邊協議把人民幣新增的部分，用各種方法、條件輸送往各國，讓它們以人民幣支付或結算，擴大與中國的貿易，以至各國之間用人民幣結算的貿易。

美國是用收縮全球的美元供應打擊各國，中國是擴大人民幣在全球供應，填補美元的空缺，穩定各國經濟，更可借此機會（比2008年更巨大的機會）擴張中國國內與國際經濟，但避免聯儲局美元供求政策的威脅。中國應有力平衡人民幣的擴張，至少這將屬中國的國內政策，在失控時還有各種政府手段可以應對。