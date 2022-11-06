特朗普剛當美國總統時，把航母開進朝鮮半島水域，對北韓搞「火與怒」的軍演和戰爭恐嚇，北韓一如既往的針鋒相對。那一年，北韓進行了「最大當量的核試驗」，21次導彈試射。特朗普一看威嚇不靈，反招致半島局勢更加緊張，於是變招，頻搖橄欖枝。

2018年，美朝在新加坡舉行了破天荒的元首峰會，之後一段時間，北韓沒有進行任何核試。2019年2月，美朝元首在越南河內會談，特朗普提出的「一次性全面棄核換取一次性大補償」的「大交易」方案被北韓所拒；之後，到該年年底，北韓又搞了27次導彈試射。特朗普沒招了，也沒了脾氣，將「朝核問題」放在一邊不理了。

拜登上台後，一時半會兒顧不上北韓，平壤的導彈試射也大減，2020年是9次，2021年是6次。然而，數量雖減少，質量卻上升。軍事觀察家指出，北韓試射導彈的類型和方式多樣化了，有潛射、軌道發射、多點齊射、高超音速導彈試驗等等。這樣的試驗，是為了提升導彈的生存能力、多樣化打擊方式，增加威懾能力。

俄烏之戰開始後，不僅歐洲緊張，東北亞、朝鮮半島、東海、台海、南海，這些美國人一向搞事的地方都緊張，拜登政府猛拉「全球盟友」要在歐洲、亞洲打兩場仗。平壤當然知道美日韓的居心，當然知道北韓的處境，當然知道自己對俄羅斯的支持、自己在中美博弈中的立場和位置，必須有所表示和準備。截至今年10月6日，北韓導彈試射24次，超過前兩年總和。最近這幾天，北韓、南韓的導彈、炮彈飛舞且「精準打擊」，落入臨近對方國際海域，炮聲隆隆，大有再打一場「韓戰」的架勢。

面對這個局面，美國的戰略目標是甚麼呢？這從美國國防部日前公布的戰略文件中鼓吹的「整合威懾」可以看出——中國、俄羅斯、北韓、伊朗，都是美國的「特定競爭者和挑戰」。特朗普離開了，拜登又回來了。