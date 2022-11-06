英國內政大臣柏斐文日前以「入侵」形容尋求庇護的難民，引起不少非議。其實，英國政客普遍虛偽、自私、排外，柏斐文無意中說出心裏話，正是本性使然，不必大驚小怪。這位保守黨右派女政客已不止一次表達自己的反移民立場，早前歐洲法院阻止英國將難民遣送盧旺達，她威脅稱英國可能以退出《歐洲人權公約》回應。她亦曾指低技術移民太多，還帶同大量親屬到英國，部分人不一定工作或者只從事低技能工作，對英國經濟增長沒有貢獻。

按照柏斐文的邏輯，外國移民必須帶着大量技術和金錢而來，對英國經濟增長才有貢獻。但問題是，這種移民到哪裏去找？真正有技術有財力的移民會看上英國這種破落戶嗎？實際上，英國從來不歡迎沒有經濟能力的移民，畢竟英國脫歐後日暮途窮，經濟狀況本來就不好，加上通脹惡化和能源危機，英國人的日子愈來愈難過。最近有項研究顯示，16%英國家庭即約440萬戶面臨嚴重經濟困難，還有20%英國家庭正「掙扎度日」。對此，英國政客無能為力，只好將怨氣發洩到難民身上，甚麼民主、自由、人權、公義，統統拋到九霄雲外。

看到此情此景，不知那些手持BNO投奔英國的香港黃絲有何感想？他們也許比較幸運，沒有被視為「入侵」，但在英國政客眼中，他們和尋求庇護的難民其實沒甚麼分別。有個黃絲家庭舉家投奔英國，以為終於可以享受民主和自由，沒想到子女上學時才發現校內有很多來自烏克蘭和阿富汗難民家庭的學生，家長不想讓子女在這種學校讀書，只好悄悄回流香港。這個故事說明，在英國，香港人與烏克蘭人或阿富汗人一樣，都被當作難民看待。

如果黃絲手上有幾個錢，處境還不至於太難堪，一旦所有積蓄都花光，又找不到正式工作，那才叫尷尬呢。有位移民獲香港家人打本在英國開餐廳，結果蝕到入肉，前路茫茫，又不敢告訴家人，只能對着鏡頭哭訴。早知今日，何必當初，這條路是自己選的，有甚麼好哭？

頭腦正常的人都知道，英國政府推出「BNO 5+1」計劃，壓根兒沒安好心，不過是為了吸引資金和人才。只有那班無腦黃絲才會相信英爹是在幫他們，投奔英國後發現事實竟是如此殘酷，悔之晚矣。這能怪誰？不能怪別人，只能怪自己太傻太天真。