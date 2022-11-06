當選美國國家科學院院士的中國生物學家顏寧，2017年高調離開中國赴美任教後，日前宣布重返中國效力。傑出的華人科學家放棄美國夢回國，除了出自愛國心，其實也同美國歇斯底里反華脫不了干係。

現任美國普林斯頓大學分子生物學系教授顏寧，11月1日出席「2022深圳全球創新人才論壇」演講時，宣布她即將辭去美國的終身教席，回國協助創建深圳醫學科學院。顏寧曾是清華最年輕教授，學術成就極高，當年前赴美國尋夢時曾狠批中國科研環境欠佳，現在重投國家懷抱，格外備受注目。此外，曾當選美國國家工程院院士的鄧中翰亦棄美回國，揚言要結束「中國人的無芯時代」。美國有大學統計，目前起碼有逾1,400名華裔科學家陸續啟程回到中國。

中國科學家的愛國心不用懷疑，而中國提供的薪酬和科研環境不亞於美國，這一點同樣肯定，但最終的「推因素」是甚麼，必然同老美瘋狂反華有關。眾所周知，華盛頓對北京大打晶片戰，不僅擴大對華出口先進半導體限制，更首次擴大到限制全部「美國人」。這對於在中國企業工作的美籍華人十分為難，要麼離職，要麼放棄美籍。問題是，離職是否代表一了百了？

自從美國商務部2018年發起「中國行動計劃」後，不少在美華人留學生、學者和科學家都遭到了「迫害」。美國執法部門大搞有罪推定，到處去捉「中國間諜」，有統計FBI每隔10小時就要立一個中國反間諜案，情況日益變本加厲。一旦美國咬定你從事違反國安的間諜活動，水洗不清，隨時要把牢底坐穿。華人科學家與其留在美國受辱，倒不如報效國家。由此可見，老美愈是反華，愈是加速中國走上自強之路。