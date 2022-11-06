俄羅斯總統普京是博弈專家，出手快而狠，西方民主陣營輸了一仗又一仗，若然還不兩下言和，我擔心他們要栽大觔斗。

今年爆發的烏克蘭戰爭，就是歐美國家在博弈場上輸的第一局。美國中央情報局多次表示，俄羅斯大兵壓境，意欲進侵烏克蘭，但是民主陣營的軍隊，一直徘徊瞻眺、畏葸不前，俄軍見有機可乘，自然不客氣，一聲號角吹響，19萬軍人便迅即把烏國打個稀巴爛。

歐美領袖如果懂得博弈之道，敢於「膽博膽」，就應該趕在俄軍進擊之前，派遣兩、三萬精兵到烏克蘭協防。俄羅斯一旦動武，就是率先攻擊歐美聯軍，理虧在先，接下來雙方便是常規武器對常規武器，核子武器對核子武器。普京斟酌情勢，可能就會打消侵烏的念頭。

博弈、博弈，西方陣營輸掉這一「弈」也就罷了，若然還不知自省，趕快改弦更張，恐怕下一「弈」會輸得更慘！

如今歐美國家不停將常規武備運往烏克蘭，這是意欲何為？是想打傷甚至殲滅大量俄軍嗎？此舉不成功倒好，一旦成功，譬如一年後，俄羅斯新增的30萬兵員，被消滅了20萬，普京面子上掛不住，他就會狠下決心，開第二場博弈。俄羅斯很可能會取出小型戰術核彈，投擲一、兩枚，也殺傷對方二、三十萬人命，務求在戰局上扯平。

假如真有這麼一天，試問歐美陣營又當如何，也用小型核彈向俄羅斯還擊嗎？這樣打來打去，恐怕就會掀起全球核子大戰。因此，西方民主國家大多「唔敢博」，如此一來，便又輸一局。

若然不想輸下一局，就只有一個辦法，便是歐美國家由今天起，在烏克蘭的賭枱上，全面撤銷注碼。