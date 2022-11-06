巴西大選日前正式落幕，左翼前總統盧拉得票50.9%，壓過得票49.1%尋求連任的極右翼總統博爾索納羅。盧拉發表勝選演說時強調「沒有兩個巴西，我們是一個國家，一個民族」，可見他也深明在兩極撕裂下，未來的管治荊棘滿途。

鑑於盧拉與博爾索納羅得票接近，巴西當局早已做好了有人會挑戰選舉結果的準備。畢竟博爾索納羅曾經說過，如果未能連任，就是因為選票被操縱。正當外界以為有人會就選舉落敗質疑電子投票系統存在舞弊之際，博爾索納羅卻出奇平靜按兵不動，未幾更公開表示接受大選結果，教外界始料不及。

或許有「巴西特朗普」之稱的博爾索納羅，看到正牌特朗普終日叫喊「選舉舞弊」，不但不得要領，更被FBI「抄家」。從政不是求氣的，當苦思過後發覺沒利可圖，還是失之東隅、收之桑榆好了。何況盧拉即使登上總統寶座，但想要有效施政，還得在國會眾議院513個議席中掌控多數，這將無可避免要作出妥協與讓步。再說，聯邦政府的政策要如何有效落實到各州，又得講究總統的政治手腕，惟巴西最為富庶的東南部地區4個州之中，有3位州長皆是博爾索納羅的支持者或盟友，「巴西特朗普」大有本錢跟正牌一樣「玩嘢」，食定花生等看盧拉上演跛腳鴨好戲。

當然，若以政績論對巴西人的好處，盧拉勝過博爾索納羅幾條街。盧拉出身貧寒，年輕時在工廠意外中被割斷左手尾指，是真正吃過苦的貧苦大眾，從政後願意深入基層，2003年當上總統，積極尋求縮窄貧富差距，執政8年，巴西赤貧人口減少27%，中產階級增加52%，是真正有本事。今後要如何團結國人一起森巴舞，撥走敵視與不滿，好好振興經濟，值得所有從政者學習。