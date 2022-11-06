全港清潔運動已開展兩個多月，一些老大難衞生問題初步得到改善，惟部分衞生黑點情況並無改變，巡查時更發現新增的黑點，如新蒲崗衍慶街、樂富街市停車場及荔枝角道等，不少均屬店舖棄置物品。

筆者所屬政黨日前會見政務司副司長卓永興、環境及生態局局長謝展寰，就跟進清潔運動工作及改善市容提交意見。無可否認運動有一定成效，然而要改善衞生惡疾，需確保成果是持續的，否則只會掉入「你清我掉」的輪迴中。

清潔運動有賴市民參與及科技支援，筆者建議可善用科技，建立「智慧清潔」網上系統，結合CCTV、衞星圖像及AI，實時顯示所有黑點及其改善狀況，鼓勵全城市民參與監察、舉報、評分及清潔香港，提高其關注及參與度。系統更可配合18區關愛隊的成立為試點，逐步推展至全港。

本港鼠患肆虐，去年政府投放逾7億元滅鼠，卻成效不彰。就此，政府可研究啟動全港捉鼠大行動，由官民合力推動，並成立滅鼠專責小組，全面檢討及協助滅鼠工作。此外，政府日前刊憲，把野生動物禁餵區擴展至全港，將於12月底實施，但並未明確規管餵飼野鴿，筆者建議修例禁止餵飼野鴿；同時亦應修訂即時檢舉雜物阻街、加強棄置電單車和單車的罰則等針對環境衞生的條例，強化打擊力度及阻嚇性。當局亦可引入先進現代化清潔用具的條款，加強清洗街道服務和效率。

清潔香港必須多管齊下、持之以恒，期望政府盡快落實建議，並訂立機制，把清潔運動定為長期工作，加強執法力度，同時加強宣傳教育，讓更多市民參與，改善衞生黑點，全面提升市民生活質素。