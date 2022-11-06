6間傳統愛國教育機構組成「香港華夏教育機構」，集結力量推動香港的愛國教育事業，可說是遲來的春天，不過遲到總好過無到。「滄海橫流，方顯英雄本色」，若不是回歸25年教育戰線和政府教育系統的徹底失敗，若不是爆發2019年黑色暴亂、「顏色革命」，若不是八大院校學生會成為暴亂司令部及中大、理大被佔成為暴動基地，若不是逾萬被捕暴徒中四成是學生，當中四成來自中、小學的師生，恐怕特區政府和香港教育界都不知道愛國教育是愛國者治港的靈魂和支柱，是落實愛國者治港的思想、政治及組織的基石。正如一句中國老話：「事非經過不知難」，今天才懂愛國教育是寶不是草，6間傳統教育機構更是「梅花香自苦寒來」。

行政長官李家超出席成立慶典，讚揚6間愛國教育機構堅持愛國愛港立場，把愛國精神融入各級教育。他表示，教育工作者是特區政府推展「育人才」工作的重要力量，教師有責任教導學生怎樣做人，以及怎樣做個中國人；幫助學生建立正確價值觀，培育學生國民意識、民族自豪感、主人翁意識。他強調：「國民教育必須植根學校。」這是回歸25年來，首次有行政長官作出這樣空前的高度評價和讚揚，但不想自己下一代變壞的家長，要的是行動而非好話。

倘真要落實李家超「國民教育必須植根學校」的目標，人們自然有4個問題要問特首。首先，政府作為最大辦學政府機構的官立學校如何貫徹愛國教育？其次，宗教團體向來是龐大的辦學團體，他們辦的學校如何貫徹愛國教育？第三，大專院校是教師搖籃，大學有落實培養教師做愛國者嗎？第四，教師不宣誓的話，如何進行規管？學校和教育局怎清除失德「黃師」？