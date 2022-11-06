德國總理紹爾茨日前率領商界代表團訪問北京，雖然只是旋風式逗留一天，畢竟係新冠疫情近3年以來第一位不遠千里而來嘅西方大國領袖，隨行嘅還有12名德國商界領袖，包括福士汽車、德意志銀行、電子品牌西門子及化工原料公司巴斯夫嘅行政總裁，如此鼎盛陣容，你估淨係嚟登長城做好漢咩？

嗱！計老朽話，此中可謂別有一番意義，尤其紹爾茨曾一度向美國示好，可是看清老美嘴臉冇句真，口水多過浪花，而且美國霸權昔日登高一呼、眾山響應嘅年代已漸行漸遠，倒不如相信中國嘅「共創開放繁榮的美好未來，共享中國大市場機遇」來得踏實！更何況今年適逢中德建交50周年，中國乃禮義之邦，你識做，「朋友來了有美酒」，杯上杯落之餘，又點止美酒、北京填鴨咁簡單吖！

對於德國捲入俄烏之戰，早前德國有十多名著名作家、導演、教授和意見領袖聯名發表了一份致總理紹爾茨嘅公開信，要求佢「不忘初心」，堅守和回歸佢自己原來小心謹慎嘅援烏政策。援烏抗俄之所以愈來愈冇市場，一來烏克蘭嘅戲子總統根本就係扶不起嘅阿斗；二來俄烏戰事愈是膠着，對歐盟成員國愈是不利，佢哋更怕一旦逼到俄羅斯總統普京鋌而走險動用核武，彼此攬炒，就更大鑊！

公開信有些重點老朽認為講得好，譬如說政治家對人的生命價值嘅責任，應該係普世性而不是狹隘嘅地方和區域性。說得白些，對烏克蘭人民嘅同情固然可欽可佩，之不過，這種對烏克蘭人民嘅責任感和道德義務，一眾德國知識分子認為不應取代和淡化政治家對全人類嘅安全和命運嘅責任感。換言之，為了烏克蘭嘅利益而犧牲整個歐洲和世界和平，根本係道德上嘅短視。