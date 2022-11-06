現代人除了無法離開空氣和水，亦無法離開電力，歐洲諸國因為俄烏戰爭中斷俄羅斯供氣供油，再加上盟友美國抬價，不得不捱貴電。這個趨勢，不經不覺間已蔓延至香港。由於燃料調整費飆升，自今年1月，中電及港燈的燃料費分別增長了35%及162%，整體電費已加至每度電1.42元及1.52元。近日兩電不斷放風，指來年基本電費將大幅加價兩成以上，對於小市民和小商戶，可謂雪上加霜。

立法會關注電費貴問題，日前有議員提出口頭質詢。但環境及生態局局長回應時指出，政府的一貫電力政策，是確保市民享有安全、可靠、有效率及價格合理的電力供應，同時盡量減少發電對環境的影響。他強調「優勢在於監管制度」，透過審核資本開支，確保公司不會倒閉，他引用新加坡、悉尼、東京、倫敦和柏林等大城市的電費作比較，認為香港的電費好穩定、好有競爭力。局方那種不食人間煙火、自我感覺良好的作派，對照中央要求解決民生憂難的總要求，答覆可謂完全不合格。

局長長篇大論地論述《管制計劃協議》如何地合理，就是沒有說如何保證電價是市民和中小企的可負擔水平，更說漏了嘴，兩次間接承認《管制計劃協議》的利潤上限8%，等同於利潤保證。試問世界上有哪門子的生意，特別是在如此艱難的經濟環境下，可在完全壟斷的市場下，透過政策保護，每年保證賺取固定資產值的8%，同時能將經營風險即燃料升幅，百分百轉嫁給消費者？局長試圖用外國的電價造成煙幕效應，怎料被梁子穎議員踢爆，指在兩岸四地中，香港的平均電價是最貴的，以今年3月為例，香港是每度電1.25元，澳門是1.19元，台灣地區是0.69元，內地則是0.59元。

當然，造成這些批評，是源自前人訂下的政策，「蕭規曹隨」的謝局長或許會感到很委屈，但新官上任，能否有點新思維，政治上多一些承擔，尋求突破？其中最重要一點，是政府有沒有給予兩間電力公司足夠的政治影響力，當兩電放風大加電費的同時，謝局長能否公開呼籲兩電應履行企業社會責任，不應賺盡准許利潤的上限，如果政府為市民提供電費補貼，兩電應同步承擔一定的比例。又或者提早展開能源政策檢討，研究增加向內地買電，並限制兩電相關的電網收費及將有關費用排除於利潤保證範圍。長遠來說，應檢討「利潤保證」這個當年為保障英資財團的不合時宜政策。燃料來源方面，除了依靠將建成的海上液態天然氣接收站，亦應主動與內地的能源公司洽談長期合約，透過新建管道輸送南海新開發氣田的天然氣，以保證穩定的氣價。總之，控制電價方法總比困難多。

最後，香港的供電穩定世界一流，但我們應要感謝的，不是賺到盆滿缽滿的兩電，而是在背後默默耕耘、敬業樂業的電力工作從業員。