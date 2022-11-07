世界視線：經濟增長有極限　全面反思謀闖關

人類社會的經濟增長有極限還是無盡頭？以全球暖化、福利及人道主義為探討目標作研究，於1972年出版，震驚世界的《增長的局限》一書，銷售了超過2,300萬本，探討1900年至2100年全球發展的問題，如今經歷了50年，在俄烏戰爭、能源危機及強烈氣候變遷下，引發當前西方社會政界、學術專業及傳媒界新一輪的熱烈討論。

該研究以9個領域呈現地球發展狀況，分別為：氣候變遷、新物料應用消耗、臭氧層、氣懸膠體成分、海水酸化、生化廢物排洩、淡水運用、土地應用、生物體系完整性。如今證實這百多年產生嚴重惡化，一切由1950年全球經濟追求高增長開始。

其實人類歷史發展長期沒有經濟增長，直至工業革命，而工業革命發展至第一及第二次世界大戰，仍然沒有對資源及生態環境構成壓力。但自上世紀50年代開始，高度發展的國家透過大量生產投資、平價化石能源（煤、石油及天然氣）及鼓吹高度消費，連其廣大工人階級也可以加入，問題才出現。最明顯的指標是無論人均能源、肥料及水的消耗均大幅增長，而前兩者無法再生，亦不是取之不竭，水資源的回收成本也很高。

先進國家是結構性依賴高增長，透過增產可從企業及員工得到更多稅收，維持高就業以支持高行政及福利開支。試想像社會沒有經濟增長，就要減少福利及養老金不保，社會就趨向不穩定，政府便會失去支持。

雖然西方社會樂觀的一面，相信可透過科技的發展，創造「綠色經濟」，而工業家及政治領袖更聲言支持「綠色經濟增長」，即既環保節省甚至代替資源，但又可支持經濟繼續增長！無疑科技創新可以如風能及太陽能代替一些化石能源，也可透過回收節省一些資源如鋰及銅等珍貴金屬，但消耗仍無法避免。支持「綠色經濟」往往是較務實甚至悲觀的一群，他們批判那些支持「綠色經濟增長」的工業家只是機會主義者，口頭支持「綠色經濟」，實際更關心經濟增長！

不能不承認，人類現今的經濟體系只是全球生態體系的一部分，這部分無法支配而且可破壞全部，經濟增長要受生態體系的規限，部分也要適應全部。若人們理性地接受這個出發點，反而要承受全面反思的考驗！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻