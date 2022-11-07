娛圈單打：韓劇吹起律政風　千面男神領風騷

韓劇往往有一個潮流，今年最Hit肯定是以律師為題材的劇集。前陣子落幕的《非常律師禹英禑》罕有地以自閉症天才女律師做主角，收視口碑俱佳；而正在熱播的《千圜律師》同樣聲勢凌厲，由「千面男神」南宮民擔任只收取1,000韓圜作為諮詢費的正義搞怪律師，收視節節上升，成為今年另一佳作。

劇中的南宮民形象百變，一開始以誇張搞笑風格演繹，令人捧腹；中段「千圜律師」的身世揭開，南宮民又變身深情、正義、內斂的檢察官，演技精湛令人目不暇給。難得的是兩種截然不同的風格居然沒有違和感，反而令觀眾更投入到劇情之中，收視由第一集的8.1%飆至最高的15%，成為全國同時段劇集收視冠軍，豈是無因。

沒有看開韓劇的讀者，可能對南宮民不算太熟悉，其實這位千面男神出道已經20年，之前一直多演男配角，以致被譏為「萬年男二」；直到2015年《看見味道的少女》和《Remember-兒子的戰爭》，一連兩劇扮演人人喊打的變態大奸角，終於初嘗爆紅滋味，從此躋身男一，堪稱大器晚成。其後的《監獄醫生》、《Stove League》等，收視輕鬆登頂，而且每次角色都不會重複，為觀眾帶來新鮮感，因而有「最可信演員」之譽。

千面男神早前小登科，展開人生新一頁，今年可謂盡領風騷。至於韓劇猛吹律政風，主角不約而同充滿正義感，劇情亦每每觸及官商黑勾結，反映南韓社會黑暗一面。所謂民主選舉制度，絕非一般「哈韓族」所吹噓的美好。