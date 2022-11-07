功夫茶：日日斬人鑊鑊甘　治安敗壞太不堪

相傳古代聖賢孔子曾經做官，喺佢管治之下，百姓安居樂業，達到咗「路不拾遺，夜不閉戶」嘅安定局面，確實令港人羨慕！人哋做官，香港都有官，仲要係武官，乜解究今時今日香港地嘅治安，竟然如此不堪入目；唔好話「夜不閉戶」咁理想，淨係出夜街唔使步步驚心，都做唔到！每日唔係打劫強姦，就係劈友斬人；長此下去，真係驚遲早有一日輪到自己！為咗自保，遇上老婆仔女夜咗返屋企，老公真係要考慮吓擸定支木棍，出街接送啦！

呢嗱！早排喺元朗八鄉先有一單閘車斬人案，過咗都未夠一個月，尋日又發生一單行兇手法一模一樣嘅案件！話說一名陳姓男子尋日凌晨揸車前往大旗嶺一個燒烤場，準備同朋友見面，點知途中畀3輛私家車前後夾擊閘停，之後仲有7至8名大漢衝落車，先打爆陳男座駕嘅車窗，再揮刀圍斬陳男！呢班大漢得逞之後逃去無蹤，事發地點喺荒山野嶺，陳男惟有負傷前往燒烤場，再致電朋友求救，隨後喺朋友陪同下，前往博愛醫院求診；好彩嘅係雖然身中5刀，但陳男冇生命危險，並無搞出人命！

雖則話傷者有黑社會背景，生活喺刀光劍影之下，唔係斬人就係畀人斬；之但係，消息指陳男駕駛嘅白色私家車，原來係問朋友借用，登記車主都有黑底，懷疑班刀手係認車斬人，陳男只係被「點錯相」；警方仲相信今次案件同之前嘅八鄉斬人案有關，話唔定係報復尋仇！

話明係黑社會，大家都唔好期待啲刀手有幾專業，今日就話認車唔認人，結果斬錯人啫，點知聽日會唔會連車都認錯埋，斬錯無辜市民㗎！最緊要係，假如今次案件同八鄉斬人案有關，咁上次案件發生後，當局唔係應該拉晒涉事雙方，點解可以任由雙方繼續仇殺，仲有王法？事實上，本港黑社會愈嚟愈囂張，目無法紀，根本原因係執法部門反黑不力，愈反愈黑，甚至有「保護傘」包庇，先搞到家吓嘅局面！喺黑暴鳥獸散之後，黑幫已經成為香港治安最大毒瘤，點可以唔重視呢！

人哋就好事成雙，偏偏香港就係壞事打孖嚟！同樣喺尋日凌晨，屯門一名男子喺蝴蝶灣沙灘停車，準備去廁所嘅時候，畀8名兇徒襲擊，其中兩名兇徒仲揮舞牛肉刀指嚇，逞兇後逃去！傷者事後自行求診，結果因為屯門醫院大排長龍，輾轉去到明愛醫院先睇到醫生同報案，認真諷刺，好在傷者傷勢唔嚴重啫！成日話公營醫療系統瀕臨崩潰，今次事件或多或少都反映出，只要執法部門盡忠職守，唔使加強防疫，都可以減輕醫療系統壓力㗎！

講番轉頭，香港治安仲有冇得救？與其奢望港府做到嘢，倒不如人人學武功，個個練到一個打十個，咪可以自保囉！唔係講笑㗎。靠港府，回歸25年嚟一事無成！靠自己，練武25年或者一早就成為一代宗師啦！