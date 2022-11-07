正論：大花筒死性不改　耗公帑倒錢落海

民生無小事，特區政府大事辦不到，小事做不好，相信大家都試過在街上人有三急，店舖未必肯開方便之門，附近的公廁卻又奇臭及污穢不堪，硬着頭皮閉氣入內解決，香港公廁「臭名遠播」，政府近年的確有投放資源去改善問題，部分公廁較前清潔，然而「大花筒」始終是「大花筒」，發展所謂「智慧廁所試驗計劃」，執行上浪費公帑，惹來負評。

政府去年先後在多區引入智慧公廁，荃灣德華公園公廁外掛起兩面屏幕非常搶眼，聲稱應用物聯網技術收集多項公廁運作數據，可是市民使用不覺有甚麼「智慧」可言，原因是設施紛紛失靈，例如男廁七個廁格有兩個故障超過一個月未有維修，門上使用感應燈顯示三個可用，未能如實反映使用情況，與廁所外面顯示屏幕明顯不同步，根本毫無參考價值。街坊評語是中看不中用，廁所出口地面不平，令婆婆跌低受傷；殘廁長期維修，輪椅人士被迫駛進普通廁格非常狼狽及危險。其他智慧公廁亦甩甩漏漏，灣仔修頓中心智慧公廁全部洗手液裝置故障；尖東公共運輸交匯處公廁，屏幕出現閃光，感應式裝置亦因故障無法使用。

正如議員所說，一般人去公廁都是人有三急，匆匆走進廁所，根本不會望顯示屏，就算全部廁格被佔用，門外亮了紅燈，難道不等，跑出街再去尋廁所？基本配套未做好，又談何智慧呢？應該先把硬件做好，例如修繕地面，設好門鉸，如今未學行先學走，只會浪費公帑。「智能公廁系統」試行計劃的研發、安裝及過去一年的管理費用約為200萬元，康文署亦將九龍公園內的七個公廁作「智能廁所群集」考慮，聲稱去年第三季已開展工程，但較早前只有個別廁所興建了感應門，距離完工甚遠。看來花在智慧公廁的這筆公帑，無異沖入了廁所，又一次倒錢落海。

香港公廁由不同部門管理，政出多門，各自為政，標準及水平參差，逾六成舊式公廁抽風系統有播毒風險，關注團體建議統一由一個部門管理提升質素。由於行政失當，投入的資源往往未能充分使用，政府不是沒有投入資源改善社區，但往往用不得其所，例如近年豪擲近19億元，以公私合營力推地區康健中心及康健站，務求在18區提供基層醫療服務以紓緩公院壓力，但因為缺乏宣傳，部分中心已變「老人中心」，失去原有意義。

官員愛做「大花筒」，經濟好景時，問題未浮現，但現在經濟轉差，問題便滾雪球般湧現。連年財赤，2022至23財政年度的赤字可能近1,600億元，約本地生產總值（GDP）的5%，今年及明年的GDP預計都會下調，香港的財政儲備急速下降，今年8月底已跌至約7,742億元，《施政報告》一大堆藍圖，全部都要用錢，錢又從何來？政府未來將承受極大財政壓力，如果加稅來填補財政缺口，受苦的都是市民，這個政府自身難保，還繼續每年10億元去養假難民，愚不可及，全無智慧可言，難怪智慧廁所也搞得一塌糊塗。