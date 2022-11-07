美國及西方在烏克蘭攻擊俄羅斯，久攻不下，師老兵疲，早先不可一世、四處制裁之勢已是再衰三竭。俄羅斯的守勢（攻烏東烏南不過是以攻為守），用戰事，用石油、天然氣、糧食消耗西方陣營，不足一年便已使之分化。美國霸權看來是多麼的脆弱不堪！

歐洲已群起重提《明斯克協議》，要求停戰談判，左右翼政黨都在本國優先的幌子下，要求停援烏克蘭戰爭，餘下的只有德國綠黨為首的假道義、真小人環保組織，但亦攔阻不了大勢轉變。這樣的綠黨早晚被邊緣化，在政壇上被淘汰。歐洲之變，來自俄羅斯一國抵抗之力，可影響卻遍及全球。

中共二十大之後，第一輪外國元首來訪是越南、巴基斯坦、坦桑尼亞和德國，都是帶有極其重要的地緣戰略布局意義。東南亞、南亞和東非均是今後國際政經發展的重心，該3國元首來華，目的是加強中國與之合作。越南是美國侵不進東南亞的阻攔。巴基斯坦與中國結成命運共同體，中國全力支援，牽制印度，又推動阿富汗、中亞的發展。非洲會是今後世界人口增長的重心，人口紅利將使之成為世界工廠，替代中國、東南亞，幾十年中國久耕於此，坦桑尼亞本是中國老朋友，近年關係轉疏，比不上南非、津巴布韋、莫桑比克、納米比亞，中國加強與坦桑尼亞關係，正可鞏固非洲南部關係，進入礦產資源豐富的中非，連接安哥拉，也可加快相關各國連接的鐵路。在歐美無力在非洲重建影響之際，中國正好加把力擴展，為下一步中非融合作出安排。

至於德國總理紹爾茨訪華，一是G7和歐盟國家元首的近年首訪；二是在烏克蘭戰爭和美國的印太戰略之中，德國擺脫美國的干擾，以友好姿態訪華。兩者都打破了美國營造多時的東西對立格局。德國不與中國脫鈎，若美國與中國脫鈎，便變成中德合作，美國被排斥。德國帶頭，歐盟其他各國怎會不跟隨？英國脫歐，美國仍不與之簽雙邊自由貿易協議，美國的自私，已令各國寒心。

歐盟、中國貿易互補性巨大，兩者合作是雙贏之勢，也可填補烏克蘭戰爭帶來的損耗。歐盟各國本不願援烏抗俄，只是美國強壓之下，不敢反抗。德國此舉，從破冰中德關係始，便亦可突破烏克蘭戰爭中美國的限制，美西方攻俄制中的戰略便如骨牌般倒下。世事如棋，局局新。