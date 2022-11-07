美國中期選舉舉行前，俄烏之戰已經打了8個多月，戰事膠着，俄羅斯遠不像白宮想像的那麼容易打垮；在烏克蘭總統澤連斯基索求無度的情況下，美國共和黨、民主黨議員和社會輿論反對拜登再支持烏克蘭打下去的呼聲愈來愈強烈。

理由嘛，一是再打下去弊大於利。表面上，美國通過售武和對俄羅斯全方位制裁發了戰爭財，但數以百億美元計的軍援，烏克蘭一旦戰敗，澤連斯基政府垮台，烏克蘭換了人間，就會打水漂，誰來還債？長遠看彌補不了美國經濟和國際戰略安排的巨大損失。二是拜登此舉是讓美國同時與世界上兩個最強大的對手——俄羅斯和中國為敵，美國絕對沒有力量應對，硬幹絕對愚蠢，弄不好會陷美國於險絕之境。

三是美國西方給烏克蘭再多的軍援和支持，也打不垮俄國，反而會引發核戰爭，拜登的決策是把美國帶向巨大災難。四是再打下去，美國會失去歐洲等盟友，這些盟友已經頗不耐煩，看不到跟着美國打擊俄羅斯有勝利前景，得到的是吃不盡的苦頭，跌入核戰險境；寒冬一來，忍耐力爆煲，就會和美國反目，美國偷雞不成，反失一把米。五是當這一切發生後，世界格局和規矩就會大變，美國霸權走向崩塌，美國衰落不可遏止。

以世界百年大變局來看，拜登政府挑唆這場俄烏之戰，是美國的一大劫數。拜登的算盤，是要保住和擴展美國的世界霸權，然而因為力不從心，世界格局和力量對比發生大變，拜登政府不但保不住美國的霸權，而且會加速霸權的衰落。

過去七、八十年美國之所以稱王稱霸，是因二戰之後，世界上沒有甚麼力量可以和它一較高下，任何國家和力量要發展，都被美國打壓甚至弄死。但美國的霸權不可能永遠一手遮天，世界上總有國家特別是大國和區域力量，會克服一切艱難險阻發展和強大起來。這時，美國若應對無方，繼續狂妄胡來，到處樹敵，就會被天收。