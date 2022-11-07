朋友來了有好酒，這是中國人的待客之道。雖然德國總理紹爾茨訪華之行來去匆匆，但還是滿載而歸，單是中國航空器材集團就與空巴公司簽署了價值170億美元的採購協議，無疑是一份厚禮。早前中國三大航空公司已向空巴訂購了292架民航客機，涉款370多億美元，加上今次訂單，空巴未來幾年應該夠忙的了。至於此次跟隨紹爾茨訪華的12家德企巨頭，相信也絕不會空手而回。

這就叫和氣生財，德國商人明白這個道理，德國總理也明白這個道理。只有那些滿腦子冷戰思維和意識形態偏見的西方政客，才會整天叫囂反華，整天將脫鈎掛在嘴邊。如果脫鈎真的這麼容易，他們早就脫了，何必虛張聲勢。

還是紹爾茨頭腦比較清醒，他稱中國是德國和歐洲的重要經貿夥伴，德方堅定支持貿易自由化，支持經濟全球化，反對脫鈎。他更明確表態，世界需要一個多極化的格局，新興國家的作用和影響值得重視，德方反對搞「陣營對抗」。這番話分明是說給華盛頓聽，美國不是一直在維護單極霸權嗎？不是一直在搞陣營對抗嗎？紹爾茨意有所指，老美對號入座，必定恨得牙癢癢。

但恨歸恨，美國可以隨意擺布英國日本等附庸國，卻無法隨便對歐盟老大德國發號施令。在紹爾茨訪華前，美方就不斷潑髒水，並千方百計阻止中資入股德國漢堡港，結果還是無法改變紹爾茨的決定，只能枉作小人。畢竟德國有自己的利益考量，不可能事事聽從美國指揮，更不可能長期犧牲本國利益來迎合美國。在俄烏問題上，德國被美國綁上戰車，已付出慘重代價，在對華政策上自然不想重蹈覆轍。

一直以來，老美總是強調「美國優先」，將本國利益凌駕於全世界利益。尤其最近利用美元霸權收割全球，連盟友也不放過，更是將其自私自利的一面暴露無遺。最令人反感的是，美國唯我獨尊，要求盟友聽從指揮，卻沒有給予任何補償，反而「唔熟唔食」，經常在盟友背後插刀，例如以不光彩手段從法國手上搶去澳洲潛艇訂單、以4倍價錢向歐洲傾銷天然氣等等。德國充分見識美國的自私行為，當然不甘心再被利用，這正是紹爾茨頂住國內外壓力而決意訪華的主要原因。正所謂，得道多助，失道寡助。中國行王道，有朋自遠方來；美國行霸道，只能自絕於人。