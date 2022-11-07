民進黨治下，台灣可恥事情天天都多。日本大阪2025年將舉辦世界博覽會，台灣民進黨政府急不及待編列20億元新台幣的預算出錢出力參與，詎料熱臉貼着冷屁股，日本指出，台灣並非國際展覽局會員國，無法以國家或國際組織名稱參展，最後只能以「玉山數位科技株式會社」公司名義參加。消息一出，台灣朝野吵得炸開了鍋。

台日不是友好的嗎？不是台灣有事即是日本有事嗎？何以參加一個博覽會，「台灣」都要可憐兮兮地被消失？當然，綠營一如既往，將所有不如意事情一股腦兒賴落中國大陸身上包管無錯，行政院長蘇貞昌聲稱，「台灣被中國打壓，用國家名義參與機會被嚴重限縮」；經濟部長王美花也說，「就像台灣去參加奧運一樣的道理」。這倒奇了，台灣一直以「中華台北」名義參加奧運，現在卻是連「中華台北」的招牌也掛不得，被迫改名「玉山」，道理豈會同參加奧運一樣？

再說，當年上海舉辦世界博覽會，台灣由馬英九執政，一樣在亞洲館區建了一個「台灣館」，中國大陸有打壓過嗎？以前可以，現在不能，民進黨政府不去怪日本，反去怪大陸，堪稱咄咄怪事。再說，既然日本如此不給面子，民進黨政府是否應該起碼拒絕參加，捍衞台灣一點尊嚴？偏偏一眾綠營中人在日本面前尊嚴掃地也覺得不打緊，還涎着一臉口水任人魚肉，甘之如飴，都可謂恬不知恥。

台灣九合一選舉在即，綠營又搞出一個「不投降承諾書」出來，獨派候選人紛紛簽名，藍營拒簽即被指為親中。政客不務正業，一味大打「抗中」政治牌撈選票，經濟民生統統不顧。這樣的政客面對武統會不投降？恐怕還未到投不投降的階段，他們早就第一時間落跑了。