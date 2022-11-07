每逢周六、日清晨，我都會打開收音機，邊做家務邊收聽訪談節目。日前無意間聽到一位嘉賓煞有介事地說：「香港美食天堂的地位日漸褪色，正被鄰近地區趕上，尤其是內地，不論在店舖裝潢抑或食物品質上，都將香港比下去。」

筆者赫然聽到這番言論，大有「英雄所見略同」之感，對方若非飲食界的見道者，恐怕不容易講出上述的道理。最近10年，固然有不少人指出香港酒樓、餐館的水平不進則退，已給其他地區拋在後頭，然而香港人大多「哈日」，言必及扶桑，故平時聽到的飲食評論，大多只是在揚日貶港。日本飲食界當中，能勝過香港者自然不在少數，但在我看來，咱們輸的只是一個馬鼻或馬頭，真正要輸幾個馬位的，是跟內地業界比較。你走進人家的大酒樓、大餐廳，真會有劉姥姥進大觀園的感覺。

我由是特別細聽及追查那位受訪嘉賓的身份，原來對方是中華廚藝學院訓練委員會主席，我心下暗忖：怪不得，當真是「行家一開口，便知有沒有」。香港的餐飲業界，實在應該好好反思，不能再自甘墮後了。

記得過去一個多月以來，筆者有兩次機會光顧本地一家連鎖式茶樓。這家茶樓享譽已久，收費並不便宜，上次光顧時坐在鄰桌的，還是無綫電視台的一位知名藝人。可惜，那兩次都算不上是愉快的經驗。一次我和朋友去吃晚飯，在茶樓門口光等了幾分鐘，無人搭理，後來惟有自行走進去，自行找枱子。至於有知名藝人坐在鄰桌的一次，服務員擺好杯碟後，我拿起一看，碟邊全是坑坑坎坎，滿布崩損痕迹。我心想，內地城市的中下級酒樓，也未必會如此待客，香港業界當真是「失禮街坊」！