美國軍方每月一次、已經持續20個月的穿越台灣海峽行動，本來係威係勢，卻被揭上月竟無以為繼。老美「停經」背後，究竟是有感疲於奔命，還是別有內情？美國之所以突然偃旗息鼓，當然不會對外說明真正原因，但很明顯，除了因為上月正值中共舉行第二十次全國代表大會，美方不敢於這個全球關注的敏感時刻，繼續作出挑釁性的穿越台海行為外，實在再難找出其他更切合實情的理由。

要知道，美國海軍過去即使發生船艦碰撞，又曾錄得大黃蜂戰機被強風吹落海，遭外界質疑管理不善，但也未有停止作出穿越台海行為，美國上月有甚麼重大的甩轆事故嗎？未見有對外公布，那麼在基本條件一切如常下，何以上月有與別不同的處理？東網就着美方的「斷纜」作出查詢，美國第7艦隊發言人西姆斯的回覆是「我們選擇執行所有行動的時間及地點」，意即美軍來不來經、何時來經，美方擁有百分百的主導權。

問題是，自拜登政府去年1月上台後，直至今年9月為止，美國海軍平均每月至少派遣軍艦或軍機通過台灣海峽一次，即使期內錄得一次軍艦冚旗，但也改由P8A海上巡邏機出動來充撐場面，說明了美方對來經有着病態般的執迷，始終堅持「有例不可廢」。值得留意的是，美國海軍作戰部長吉爾代上月在美國智庫大西洋理事會作出警告，他指北京最快可能在今年內出兵台灣。換言之，未來兩個多月台海局勢定必波譎雲詭了，美方卻於此時暫停軍力穿越台海的拙劣表演，這是甚麼邏輯？

當然，山姆大叔最擅長玩大國博弈遊戲，暫不派遣軍力穿越台海，對北京給足了面子的同時，也讓台灣島內倚美謀獨勢力惴惴不安，又得向美國多買些軍備來定驚，試問老美又何樂而不為呢？