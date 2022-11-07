今年香港電影大放異彩，無論口碑、票房、討論度都大幅增加，除了《明日戰記》、《飯戲攻心》創下歷史性票房紀錄，電影發展基金提供融資製作的一系列電影亦表現出色，證明香港電影業要長遠發展，除了有賴業界努力和市民支持，政府的全力支援更是不可或缺。

筆者早前出席「香港電影新動力」活動，樂見文體旅局局長公布，將透過電影發展基金推展兩項新措施，分別是「亞洲文化交流電影製作資助計劃」和「串流平台內容開發計劃」，以支持香港與亞洲團隊合拍電影，以及跨影視創作團隊開發串流平台內容。香港電影界要發展，最重要是人才。近年電影界少了與亞洲其他地區合作，加上疫情原因，新導演和演員少了在外地取景的機會，亦較少外地團隊來香港拍攝，期待新的資助亞洲國家電影人合作拍攝的電影計劃，能進一步擴闊大家的視野，鼓勵更多新人加入及人才回流，製作富香港和亞洲文化的電影，同時讓香港電影「走出去」。

現時網絡串流平台愈來愈流行，電影和節目內容已無遠弗屆，南韓電影和韓劇近年便透過串流平台提升巨大的影響力。電影發展基金另一新的計劃，是以比賽形式招募參賽團隊開發串流平台劇集內容，亦是順應趨勢。筆者認為，要創作出好作品，編劇至關重要，但亦最容易被人忽略，香港編劇的待遇一直是業界關注的問題。新計劃為入圍團隊提供60萬至120萬元劇本開發費，有業界人士指比以往高很多，期待有更多優質作品出現。

香港電影是重要的創意產業之一，是引以為傲的香港品牌，希望當局能持續為業界注入新動力，製作出更多出色的、題材多樣化的香港電影和劇集，同時對外輸出我們的文化軟實力，說好香港故事。