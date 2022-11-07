香港地有一句俚語，最適合送給今年9月來港上任的美國駐港澳總領事梅儒瑞，叫「橋唔怕舊，最緊要有人受」。本月初，他翻炒肥彭的「蛋撻騷」和「涼茶騷」等「舊橋」，貼上社交平台搞「兩餸飯騷」吸眼球，除了一些例牌捧場客和「御用」網媒略報外，相比由金管局主辦的國際金融峰會，觥籌交錯、高論金融、指點股匯的120個來自全球金融機構及200多名領袖，在世界金融貿易通商的舞台中央共舞探戈，真有點李清照《聲聲慢》描述之慘情：「尋尋覓覓，冷冷清清，悽悽慘慘戚戚」。

不是嗎？儘管美國兇神惡煞、恐嚇訛詐、政治打壓地逼人爽約，結果只有5家原本應約巨頭缺席，除一位說因改變亞洲行程外，其餘均因臨時身體抱恙，但都派出集團第二號人物代表出席。所以，梅儒瑞的「兩餸飯騷」冷淡收場，政商皆懶得搭理。

梅領事倘若真想放下身段去討好香港人，要與中國人民交朋友，何需搞甚麼爛騷？立即改弦易轍，放棄利用香港打壓中國，放棄在香港搞「港獨」顛覆「顏色革命」，便自然會贏得所有在香港的中國人尊重。「兩餸飯」是在黑色暴亂破壞香港繁榮安定和疫情持續近3年打擊香港經濟下，市民生活「向下流」的貧困縮影，但落井下石的正正是黑暴的後台老闆——美國霸權長臂管轄的結果。香港頭號漢奸黎智英「為美國而戰」，不是已經把香港由「東方之珠」變成「哭泣的城市」嗎？

香港人對梅儒瑞的「貓哭老鼠」假慈悲，只有反胃感覺。倘若梅儒瑞真想為中美關係改善做點好事的話，立即游說其本國政府撤銷《香港人權與民主法案》、《香港自治法案》等惡法，立即取消所有對特區政府和官員的制裁，才可打開恢復友誼之門。