德國總理紹爾茨旋風式訪華並獲國家主席習近平接見後，中國對俄羅斯似乎變得「不友好」，皆因官方媒體報道，習近平和紹爾茨同意共同反對使用或威脅使用核武器。有論者認為，這一舉動罕見地背離咗中國一貫默認支持莫斯科立場嘅做法。

有評論乘機表示俄國必定會敗給烏克蘭，因為少咗中國嘅支持。這未免係一廂情願。美國上月尾公布嘅《國家防衞戰略》對中國「喊驚」，但對於俄羅斯，則指其無力長期有系統地挑戰美國。然而，若然中俄續成夥伴，報告估計俄羅斯擁有多達2,000枚核彈，中俄雙劍合璧，威脅更大必矣！目前美國對中國大打貿易戰、科技戰，處處要遏制中國，中國會因為德國總理一天訪問，便放棄一個站在自己一方嘅戰友嗎？

普京講過，俄羅斯擁有其他國家無法炫耀嘅各種武器，但不會虛張聲勢；如果有必要，他們會使用這些武器，「我想讓每個人都知道這一點」。各位，普京從來都不是省油的燈，美國如此大力制裁俄羅斯，又與歐盟多國提供大量武器和錢財支援烏克蘭，都未能打敗普京，由此可見普京這位柔道高手剛柔並濟！

普京日前出席俄羅斯民族統一日紀念活動，他指局部動員徵召31.8萬預備士兵入伍，其中已有4.9萬人喺烏克蘭作戰。對於為何徵召人數多出1.8萬，普京指志願者不斷加入；可見普京仍然得到人民信任和支持。俄烏之戰打咗逾8個月依然膠着，承受壓力最大嘅反而係歐洲和烏克蘭，歐洲面臨通貨膨脹、能源短缺，生活和工作節奏均被戰爭打亂；烏克蘭更是滿目瘡痍，成千上萬流離失所嘅難民！德國總理訪華，冀藉中國向俄羅斯施壓可以理解，不過，面對美國，中俄關係堅如磐石。