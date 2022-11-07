2022年，全球都在爭取社會復常、經濟復甦，但個別大國的博弈操持，強將地緣政治和宏觀經濟綁上了戰車，香港亦因「背靠祖國」而被針對，連僅求彰示「香港回來了」的國際金融領袖投資峰會，先是遭競爭對手「搶客」，繼而面對美西方政客和傳媒的負面攻訐連環轟，往後要逆風前行，便需重新整固金融中心地位，再不能躺平小修補，而需倡提新思維，建構「科技──產業──金融」良性三角循環。

世界經濟區域化和國際社會重心東移的新形勢，國際投資和市場環境重新「洗牌」，亟待重新思考和建構市場運營、投資和風險管理的策略。作為發展成熟的國際金融都會，香港的傳統優勢漸趨淡褪，「新加坡威脅論」更成為被彎道超車的檄文。香港不能再沉湎夕陽餘暉，而應與中國式現代化和制度式開放併帆同行，敢破敢立並以新思維提升市場競爭力、鞏固金融中心地位和走上新的發展道路。

香港與新加坡同為受益於重心東移的區內金融中心，但市場定位略有不同，優劣點也各異，既相爭更相生，只因受兩極氛圍驅策，才被形塑為兩城爭逐搶先、香港金融科技周與新加坡科技節逐項比較的對捉格局，也將香港捲進中美角力的漩渦，引來無所不用其極的金融經濟打壓手段，人權組織、政客、傳媒分從不同切入點，通過公開勸告、警告和批評，刻意炮製不確定因素，公然阻撓香港金融的復常復甦。面對橫遭打壓，香港峰會的格局未減，成效亮麗，反映國際金融界未受這些政治民粹影響，仍對香港抱有信心，願與香港同進共榮，支持和認同「香港回來了」，但對香港來說，最壞的時間或已過去，卻應如何以全新姿態重返國際金融舞台？應如何配合中國式現代化的發展？

第一，作為國際金融中心，體現其地位和作用的，不僅是交易和引資等數字，還需關注其市場規模和制度、資金流動性、監管和調解、人才和經驗累積，以及推動整體經濟發展的能力等。香港既是「背靠祖國、聯通世界」的橋頭堡，在建設中國式現代化的新形勢下，便須走出在西方模式下的傳統優勢框框，並以兼容中方視角的新思維去善用新優勢，推動全方位的轉型完善，並做好政治風險管控。

第二，不再只聚焦計較香港的一己利益，而應從全局維度，配合國家「制度型開放」新格局，善用一國兩制的特殊地位，做好與大灣區和內地資源及市場的整合，助推國家在構建國際經濟金融市場新體系秩序中，有更多的參與、融合和話語，開拓更多的合作共贏發展空間和機遇。

第三，加強支援實體經濟，推動綠色、數字和科技金融的研究和轉型，構建「科技──產業──金融」良性三角循環，為香港國際金融中心發展注入新動能，並且盤固和鞏固香港的整體經濟和市場結構。