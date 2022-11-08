產評：美元霸權發窮惡　貨幣秩序須重塑

美國聯儲局上周宣布加息0.75厘，加息周期遠未完結，頓令全球抖不過氣。美元「一匯獨強」下，全球主要股、債、商品市場震盪，國際資本一面倒流向美國，盡顯美元獨霸的威力。可美國愈是利用美元霸權操作收割全球財富，就愈加大全球去美元化的趨勢。說到底，這些年亞洲與新興經濟體崛起，形成一股強勁「東風」，一直由歐美等西方經濟體主導的國際貨幣秩序，須改革以應對挑戰。美元愈是彰霸，渴望改革的動力只會更強。即使美國中期選舉任何一黨領先，甚至2024年白宮可能再易主，都改變不了重塑全球貨幣以至世界經濟秩序的大方向。

上世紀二次世界大戰之後，由英、美等多國同意的「布雷頓森林體系」，其核心是確立僅美元等少數貨幣可兌換黃金。而由於最終只有美國有此實力，美元遂成了黃金的替身，扮演國際支付的角色，於是各國便儲起部分美元應付國際結算，漸漸成就「美元霸權」。

可自從中國經濟實施改革開放，整個亞洲新興市場興起，中國也已發展成全球第二大經濟體，在國際援助、貿易、製造、消費、技術標準、公共採購甚至知識產權的參與和標準制訂，影響力增加，並帶動整體新興市場經濟體的實力上升，成為推動國際貨幣市場革新，重塑世界秩序的一股新動力。

美國也許是感受到威脅，先來一個超級低息周期，瘋狂印鈔，再來一個激進加息，收割全球財富。問題是在俄烏戰爭上，美國聯同歐洲向俄實施金融制裁，將俄國的國際儲備凍結，變相將美元「武器化」，疊加中美博弈，國際供應鏈大混亂，非但中國被圍堵，全球經濟都成為美國鞏霸的犧牲品，頓令各地決心檢視美元風險，思考沿用數十年全球美元化經濟是否須改變。

事實上，美國作為全球第一大經濟體，長年靠印鈔延續經濟低增長、濫發債務致債台高築、貧富懸殊等社會矛盾甚多，加上近年與中國、與中東、俄羅斯等關係相繼生變，都令其內外難以招架。在國際事務上，顯然已非再由美國「說了算」。

美國今日將進行國會中期選舉，總統拜登所屬的民主黨，能否保住參眾兩院的控制權，不無變數，皆因通脹失控高企，已成為民主黨施政的一大敗筆，且圍繞烏克蘭、墮胎、氣候變化、移民政策、社會分裂、罪案率上升等問題，爭議沒完沒了。說白了，美國兩大黨對立引發的分裂與仇恨，才是抑制美國政經民主進步的關鍵。美元的國際地位日益受挑戰，也是國力變化的一種反映。若民主黨在今次中期選舉受挫，政局陷入混亂，未來兩年拜登施政將舉步維艱，長遠對美元是利淡多於利好。

花無百日紅，世界秩序在變，去美元化和數碼化將成這貨幣改革潮流的兩大主軸。無論是人民幣國際化加快，又或是一帶一路甚至亞太區域經濟協作促成由一籃子貨幣組成的亞洲貨幣（亞幣）誕生，都意味着西方主導的格局生變，全球利益須再平衡，誰能創建互利共贏的新秩序，將有望爭取話語權。