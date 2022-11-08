正論：團進團出救旅遊　復常速度未足夠

涼風有信，秋月無邊，抗疫又過了一個秋天，昨日立冬，一年來到了尾聲，時光匆匆，抗疫差不多3個年頭了，就算官員嘴巴還硬撐，很多香港人都有一定程度抗疫疲累，商家店舖更像經歷了無了期的寒冬，不禁問春天的步伐為何這樣慢？原因就是政府優柔寡斷，未能把握時機放寬防疫措施，本來是一手好牌，也給自己玩爛，輸給競爭對手，現在要追落後，卻依然慢條斯理，拖拖拉拉。

剛過去的國際體育盛事，「香港國際七人欖球賽」，本來最好機會展示給外界，香港已經具備開放的條件，但政府起初還諸多限制，最終因為外間反應冷淡，後知後覺，才肯放寬看台上飲食禁令，但為時已晚，票房差強人意，平均每日約2.16萬人次入場，較欖總原先期待的3萬入場人數少約8,000，更有外國觀眾因為黃碼被拒門外，敗興而回，引起外界關注，香港防疫要求，顯然與世界還有一定程度落差，被批評復常「歎慢板」。

其實較早前的金融峰會，已經特事特辦，准許黃碼人士進入部分「疫苗通行證」處所及食肆用膳，以及染疫可專機離港，七欖觀眾卻享受不到這些特權，處理上未能一視同仁，過門都是客，為何待遇有別呢？貴賓未必日日有，源源不絕的全球性旅客才是救旅遊的最大關鍵，既然是放寬措施吸客，應該做得果斷大方，務求皆大歡喜，人客才會回頭。

外間批評的聲音不絕於耳，要求加快復常的步伐，政府昨日公布將在本月推出「團進團出」措施，入境旅行團旅客預先登記行程，持「黃碼」的旅客可以進入主題公園及博物館等景點；以及到指定餐飲處所區間內用膳，當局亦研究減少旅客的核酸檢測次數。旅遊界表示歡迎，希望旅行社趕及聖誕新年的旺季。官員聲稱推出相關措施，可協助入境旅遊市場逐步有序恢復，為旅遊業界提供更有利的營運空間。

官員的說話，往往是丈八金剛，令人摸不着頭腦，看上來是一堆有意義的中文字，合起來讀卻不明所以，甚麼叫「逐步有序恢復」，香港就像病人，當然是愈快康復愈好，可以出院了，難道還要留在醫院觀察？如果香港有條件放寬防疫措施，那應該盡可能實行，稍遲一日，稍為力度不足，就可能多一間店舖結業，多一個人破產，高官當然不會急市民所急，無論情況如何惡劣，他們都是準時出糧，又怎會理解熱鍋上的螞蟻的焦急呢？

政府許多措施，都令專家莫名其妙，像免費核酸檢測改為採集「咽喉拭子樣本」，取代現時的「鼻腔和咽喉合併拭子樣本」，準確度會大打折扣，由97%降至68%，若果為了加快採集程序，倒不如全部採用快測，更加方便市民及旅客。民心所向，就是香港趕緊復常，政府的責任，就是盡快達成目標，絕不可以拖後腿，更不應該橫生枝節成為絆腳石。