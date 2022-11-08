功夫茶：緝私掃毒樣樣得　海關神勇攞第一

維護香港嘅治安，打擊罪案，保障市民生命同財產安全，係紀律部隊嘅職責嚟。咁喺香港六大紀律部隊之中，邊個表現最好呢？相信各位都會首推海關，皆因海關嘅表現係有目共睹，唔單止屢破運毒案、打擊走私，而且繳獲嘅毒品、走私貨品數目一次比一次驚人，可以話係「質」「量」兼備，並唔係濫竽充數！所以話，「神勇」兩字贈予海關，絕對係當之無愧！

要守好香港嘅大門，工作絕不簡單！香港位於亞洲中心要衝，係區域物流樞紐，淨計每日來往香港嘅貨機、貨輪，可謂多不勝數；既要唔影響物流運輸，又要防止有不法分子通過夾藏方式走私，情報搜集同埋精準研判係缺一不可！之不過，呢啲考驗明顯難唔到海關！呢嗱！海關日前就根據情報搜集同埋風險評估，推斷出有走私集團即將透過遠洋貨輪，走私貨物到天津，於是喺上月26日出擊，喺葵涌貨櫃碼頭搜查10個目標貨櫃，一舉就檢獲價值約3億元嘅懷疑走私貨品，當中包括海味、餐酒、電子產品、化妝品、美容針等，甚至包括一批懷疑瀕危物種！

唔好以為檢獲走私貨品，海關就可以收工。未完㗎！海關跟進調查之後，最終喺上月28日搜查元朗區一個倉庫嘅時候，拘捕涉案貨櫃嘅付貨公司男負責人同埋一名女職員，而且海關仲強調會繼續追查案件，唔排除有更多人被捕咁話，大有要將走私集團連根拔起嘅氣勢，實在令人欽佩！

聽住海關公布案件詳情嘅時候，唔知各位感唔感受到海關厲害之處呢？大家可能以為厲害之處，在於今次案件係今年最大宗海路走私案；但查實最厲害之處在於辦案手法，只係搜查咗10個貨櫃，已經有巨大收穫！喺貨櫃碼頭入面，貨櫃數量何止千百，要喺入面搵到涉及走私嘅貨櫃，無異於大海撈針，但海關做到！而且，海關之後嘅跟進冇放慢手腳。一般嚟講，走私貨物被查之後，不法分子往往聞風先遁；但海關僅僅兩日之內就展開拘捕行動，令不法分子無路可逃！

雖則話論表現、論神勇，海關名列第一；之不過其他紀律部隊，都有盡忠職守！例如話入境處咁，畀坊間嘅感覺好似淨係負責處理出入境問題，查實對於維護香港治安，亦係貢獻良多，就算拎唔到冠軍，做亞軍都絕不失禮！講到治安，大家首先諗到就梗係假難民，畢竟無論係槍擊、斬人、搶劫、偷竊，每單大案總有佢哋嘅身影出現！入境處為咗清除呢班毒瘤，可謂不遺餘力、絞盡腦汁！最近一段時間以嚟，頻頻有假難民被遣返，入境處係功不可沒，值得全港市民鼓掌喝采！

之不過，入境處只能盡其所能，將啲假難民遣返原居地！要真正標本並治，消除所有治安毒瘤，必須徹底清除背後操控一切罪惡嘅黑社會！警隊，加把勁啦！