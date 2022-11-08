世界視線：三分轉為二分　美國勢孤力弱

國際政治正在大分化。一方是美國努力地鞏固其全球霸權，威逼利誘各國。可是，它的支持者愈來愈少。最根本的是「五眼聯盟」，除了同屬盎格魯撒克遜民族為主外，是軍事情報的聯盟，由美國主導與實際控制。在此之外是七大工業國集團（G7），擴及歐盟、日本，亦還是有美國駐軍與軍事基地。表面上它們包攬了全球的發達國家，實際上是美國軍事控制，是二次大戰後歐洲戰敗，美國藉機統一歐美殖民主義、帝國主義陣營而來的政治集團。

可是在這些國家中，新西蘭猶豫，日本和歐盟各懷鬼胎，德、法與日本都想趁機建立本身的軍隊，擺脫美國的軍事控制，回歸正常國家的體系。減除歐盟與日本，美國的鐵桿支持者，不過是英國、澳洲與加拿大，總體實力有限。其中英國於崩析瓦解前夕，即使未來或可躲過蘇格蘭和北愛爾蘭的分裂，卻是國力衰頹，再無國際大國之勢。

美國陣營最大的弱點，是繼承和代表歐美二、三百年的殖民主義、帝國主義，內外罪惡斑斑，除了用武力，難獲取其他各國的信任。美國的政策，從來都是以武力掠奪外國資源，曾經提出自由、民主、人權的口號，很快便以實際行動否決，國際上沒人再相信。

另一方是中國與俄羅斯。俄羅斯的蘇聯政治遺產，有得有失，但在上世紀90年代之後，在國際上是被帝國主義打擊的犧牲者，在歐美的連續迫害下，國家民族有敵愾同仇之氣勢。在前蘇聯、東歐，也成為抵抗帝國主義欺壓的代表，對被殖民的國家也有號召。

而中國的國際形象與號召力更勝俄羅斯，從來是戰勝帝國主義的典範，也以自身的努力建就全球最大經濟，成為各國學習的模範。近二、三十年，中國行有餘力，支助窮國弱國的發展，且以「一帶一路」倡議啟動全球各國復興之路。因此，中國即使不結盟，卻有金磚五國組織、上海合作組織，愈來愈成為國際政治的推動力量，美國的封鎖、制裁、妖魔化都未能改變中國得道多助的趨勢。

中國不結盟，不用武力脅迫，卻在眾多國際政治議案中取得多數的支持。若以全球人口計算，中國的國際支持力遠勝美國。印度不與中國敵對，尋求合作，南韓掙扎擺脫美國的控制，沙特阿拉伯更偏向中國。

全球由三分走向二分，美國由盛而衰，難復全球霸權。

研究所所長 陳文鴻