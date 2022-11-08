娛圈單打：父母互相數臭　港姐女兒最愁

贏咗場交，輸咗頭家，值得咩？應屆港姐冠軍林鈺洧是非纏身，繼被封為「性女港姐」後，其母又自揭當年與林俊賢離婚真相，直指涉及家暴，連女兒出世後也被人要求驗DNA。接着又到林俊賢反擊，否認曾提出驗DNA，反斥所謂家暴只是「還手」，並揚言一直受到前妻精神虐待。

唉，一段塵封了差不多30年的舊情，誰是誰非，早就應該隨風消散，要討公道也不應該現在才講，何況女兒風華正茂，振翅欲飛，為人父母理應送上助力而不是抽後腿，現在卻掀起昔日恩怨情仇互相指罵，叫夾在中間的女兒情何以堪？頭家早就輸咗，現在不管哪一方贏咗場交，最傷都是林鈺洧的名聲與前途，何必呢？

林鈺洧27歲才當選港姐，起步已算遲，勝在先天條件優越，豐滿的上圍，修長的身段，加上「鬼鬼哋」的美貌和「星二代」的背景，要在娛樂圈有一番作為並不難，何況她口齒伶俐，對答得體，即使回應「性女港姐」也落落大方，贏得不少人好感。

很可惜，卿本佳人，奈何父母唔識諗，係都要將家醜外揚，掀起肚皮給大家看。正如電影對白話齋，「人一生總會愛上幾個人渣」，愛錯人不打緊，收拾心情重新上路便是，為了一段舊情而忿忿不平，耿耿於懷，為難別人又為難自己，最終只是苦了下一代。

姑勿論如何，希望事件趕緊落幕，別再糾纏下去，須知瘡疤挖開來並不會得到別人同情。林鈺洧本來也是受害者，最好做法是沉默是金，以免講多錯多，不過她為幫媽媽出頭加入指摘老竇行列，令事件沒完沒了。