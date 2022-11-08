有說香港的學校要多教中文、少教外語，或許這是對美國策動的「顏色革命」的反動。倘真如此，對香港的教育有不好的影響。

回歸後，香港教育沒有去殖民化，這是一個大問題。修補之法是加強中文教育，例如應採普通話教學，增強中國歷史的教學比例。但關鍵是怎樣教得好，不是徒具形式，也使不少學生懼難而退。在普通話教學的同時，要調整教材、教學方法、內容以至師資質素，工程浩大，不是短期可以完成，但也應現在開始。

加強中文教育，增強國民意識，不能怠慢，關乎香港社會今後發展的關鍵，尤其在中美新冷戰開始，香港社會要與內地一起，強調文化自信自強。但與此同時，香港是實行「一國兩制」，香港為中國的國際城市，為了推動中國的國際化發展，所以可與內地制度不同，因此目的不是維護回歸前的殖民地體制和其中的既得利益。也因此，一國是中文，應是普通話教學；兩制中香港一制是地方方言與外國語並行，作為堅持中國主權的國際化。這樣的安排，在中國歷史是普遍的，例如歷史上的廣州，千年商都便從來是華洋（胡）雜處，造就中國興旺對外貿易和嶺南特殊的海洋文化。

但若矯枉過正，為了表示政治正確而在香港減少外語教學，則正與政策相違背，也從根本上破壞香港的發展。

香港在當前融入國家發展的大局時，更應開拓外國語言文化的教育，造就香港的國際人才，增強香港在推動中國國際化進程中的作用與貢獻。當然，國際化不單止英語，還有眾多的主要國際語言，在英美霸權衰落之下，香港要擴大非英語的教學，為未來培養人才。西班牙語、葡萄牙語、俄語、阿拉伯語等等，香港的學校應從中學開始讓學生選修，大學亦應提供相關課程，特別是在通識的範疇，讓學生在語文、文化上認識外國，以此反過來更深刻地認識本國的文化。

國際化是多元化，即使一國之內也包含多元文化。香港不僅有廣府人，還有眾多的潮汕、閩南、江浙、山東、客家等不同的地方文化群體，普通話是連接他們，增強國家的凝聚力。保存多元中華文化與推行國際主要語言，鞏固香港的多元化，更可從中孕育創新的因素。教育不可能教條化，也不應政治正確化，矯枉過正會助長社會的民粹主義政治投機。